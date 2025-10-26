Målfest när Borås krossade Kållered på bortaplan

Borås vann med 9–0 mot Kållered

Borås sjätte seger på de senaste sex matcherna

Borås Villgot Nordholm tremålsskytt

Borås hade inga problem borta mot Kållered i U18 division 1 syd A och vann med utklassningssiffrorna 9–0 (2–0, 2–0, 5–0).

Därmed har Borås vunnit sex matcher i rad i U18 division 1 syd A.

Lucas Siedberg gjorde avgörande målet

Borås tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2. Även i andra perioden var Borås starkast och gick från 0–2 till 0–4 genom mål av Liam Greén och Villgot Nordholm. Borås fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 9–0. Målen i sista perioden gjordes av Villgot Nordholm, som gjorde två mål, Viggo Sörensen, som gjorde två mål, och Ville Kiellarson.

Villgot Nordholm gjorde tre mål för Borås och ett assist och Liam Hultqvist hade tre assists.

Lagen möts igen 30 november i Borås Ishall.

Söndag 2 november möter Kållered Kungälv borta 14.05 och Borås möter Hanhals J18 hemma 14.00.

Kållered–Borås 0–9 (0–2, 0–2, 0–5)

U18 division 1 syd A, Kållereds Ishall

Första perioden: 0–1 (3.37) Lucas Siedberg (Liam Hultqvist, Philip Nordquist), 0–2 (12.36) Lucas Siedberg (Emil Lind).

Andra perioden: 0–3 (29.17) Liam Greén (William Roglar, Philip Nordquist), 0–4 (35.43) Villgot Nordholm (Liam Danklint, Liam Hultqvist).

Tredje perioden: 0–5 (49.34) Viggo Sörensen (Liam Greén), 0–6 (50.14) Ville Kiellarson (Liam Danklint, Villgot Nordholm), 0–7 (52.25) Villgot Nordholm (Ville Kiellarson, Liam Hultqvist), 0–8 (58.21) Viggo Sörensen (Hugo Erixon), 0–9 (59.34) Villgot Nordholm.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kållered: 2-0-3

Borås: 5-0-0

Nästa match:

Kållered: Kungälvs IK, borta, 2 november

Borås: Hanhals IF, hemma, 2 november