Målfest när Borås krossade Järfälla på bortaplan

Borås vann med 10–1 mot Järfälla

Christian Lindberg avgjorde för Borås

Tredje raka segern för Borås

Borås hade inga problem borta mot Järfälla i hockeyettan södra och vann med utklassningssiffrorna 10–1 (3–0, 2–0, 5–1).

Huddinge nästa för Borås

I första perioden var det Borås som dominerade. Laget vann perioden klart med 3–0.

Även i andra perioden var Borås starkast och gick från 0–3 till 0–5 genom mål av Henrik Eriksson och Jesper Andersson. Borås hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 1.38 genom Jonathan Andersen och gick upp till 0–8 innan Järfälla svarade.

Till slut blev det 1–10 till Borås.

Borås Christian Lindberg stod för fem poäng, varav ett mål, Anton Davidsson gjorde två mål och två assist, Adam Hirsch gjorde ett mål och spelade fram till två mål, Pontus Netterberg gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål och Henrik Eriksson gjorde två mål och ett assist.

Järfälla har en vinst och fyra förluster och 10–27 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Borås har tre vinster och två förluster och 25–17 i målskillnad.

För hemmalaget betyder resultatet tolfte plats i tabellen. Borås är på femte plats. Noteras kan att Borås sedan den 16 oktober har avancerat sju placeringar i tabellen.

Den 15 februari möts lagen återigen, då i Borås Ishall.

I nästa omgång har Järfälla Kungälv borta i Oasen, lördag 1 november 16.00. Borås spelar borta mot Huddinge måndag 27 oktober 19.00.

Järfälla–Borås 1–10 (0–3, 0–2, 1–5)

Hockeyettan södra, Järfälla Ishall

Första perioden: 0–1 (2.22) Anton Davidsson (Christian Lindberg), 0–2 (14.59) Christian Lindberg (Anton Davidsson, Jonathan Andersen), 0–3 (16.44) Henrik Eriksson.

Andra perioden: 0–4 (26.04) Henrik Eriksson (Pontus Netterberg, Adam Hirsch), 0–5 (35.25) Jesper Andersson (Adrian Dahlén).

Tredje perioden: 0–6 (41.38) Jonathan Andersen (Hugo Ek Koskela, Anton Davidsson), 0–7 (43.21) Anton Davidsson (Jesper Andersson, Christian Lindberg), 0–8 (47.37) Pontus Netterberg (Adam Hirsch, Christian Lindberg), 1–8 (48.03) Henric Croneld (Daniel Andersson), 1–9 (50.46) Adam Hirsch (Christian Lindberg), 1–10 (59.00) Emil Smedberg (Henrik Eriksson, Pontus Netterberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Järfälla: 1-1-3

Borås: 3-0-2

Nästa match:

Järfälla: Kungälvs IK, borta, 1 november

Borås: Huddinge IK, borta, 27 oktober