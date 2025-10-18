Målfest när Alvesta krossade Värnamo på hemmaplan

Alvesta-seger med 11–0 mot Värnamo

Alvestas sjätte seger på de senaste sju matcherna

Mio Jönsson matchvinnare för Alvesta

Alvesta hade inga problem hemma mot Värnamo i U20 division 1 D syd herr och vann med utklassningssiffrorna 11–0 (2–0, 5–0, 4–0).

Segern var Alvestas sjätte på de senaste sju matcherna.

Alvesta–Värnamo – mål för mål

Alvesta dominerade i första perioden som laget vann med 2–0.

Även i andra perioden var Alvesta starkast och gick från 2–0 till 7–0 genom mål av Hampus Harrysson, Noel Hallam, Vanni Olsson, Oscar Nilsgren och Max Fransson. Alvesta fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 11–0. Målen i sista perioden gjordes av Alexander Stridsberg, Hampus Harrysson, Hampus Elmtoft och August Nordin.

Alvestas Alexander Stridsberg stod för två mål och två assists, Douglas Jonsson hade fyra assists, Hampus Harrysson gjorde två mål och spelade dessutom fram till två mål och Mio Jönsson gjorde ett mål och två målgivande passningar.

Den 22 november möts lagen återigen, då i Axelent Arena.

I nästa omgång har Alvesta Tingsryds AIF J20 hemma i Virdavallens Ishall, tisdag 28 oktober 19.00. Värnamo spelar borta mot Tingsryds AIF J20 tisdag 21 oktober 19.10.

Alvesta–Värnamo 11–0 (2–0, 5–0, 4–0)

U20 division 1 D syd herr, Virdavallens Ishall

Första perioden: 1–0 (5.35) Mio Jönsson (Douglas Jonsson, Alexander Stridsberg), 2–0 (11.21) Alexander Stridsberg (Malte Sonnbjer, Mio Jönsson).

Andra perioden: 3–0 (21.10) Hampus Harrysson (Douglas Jonsson, Mio Jönsson), 4–0 (21.29) Noel Hallam (Leo Jonsson, Hugo Rohlin), 5–0 (25.52) Vanni Olsson (Hugo Rohlin), 6–0 (29.43) Oscar Nilsgren (Alexander Stridsberg), 7–0 (35.54) Max Fransson (Oscar Nilsgren, Hampus Elmtoft).

Tredje perioden: 8–0 (41.20) Alexander Stridsberg (Hampus Harrysson, Douglas Jonsson), 9–0 (45.12) Hampus Elmtoft (Felix Green), 10–0 (49.50) Hampus Harrysson (Felix Green, William Björkman), 11–0 (56.11) August Nordin (Douglas Jonsson, Hampus Harrysson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Alvesta: 4-0-1

Värnamo: 1-0-4

Nästa match:

Alvesta: Tingsryds AIF Utv., hemma, 28 oktober

Värnamo: Tingsryds AIF Utv., borta, 21 oktober