Målfest när Alvesta krossade Tingsryds AIF J20 i Virdavallens Ishall

Seger för Alvesta med 8–0 mot Tingsryds AIF J20

Alvestas sjunde seger på de senaste åtta matcherna

William Björkman matchvinnare för Alvesta

Alvesta hade inga problem med Tingsryds AIF J20 i U20 division 1 D syd herr och vann hemma med utklassningssiffrorna 8–0 (2–0, 2–0, 4–0). En skön revansch från senast lagen möttes, då Tingsryds AIF J20 vann med 6–2.

Segern var Alvestas sjunde på de senaste åtta matcherna.

Boro/Vetlanda nästa för Alvesta

Alvesta tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av knappt två minut. Även i andra perioden var Alvesta starkast och gick från 2–0 till 4–0 genom två snabba mål i slutet av perioden av William Björkman och Douglas Jonsson. Alvesta fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–0. Målen i sista perioden gjordes av Malte Sonnbjer, Vanni Olsson, Hampus Harrysson och Hampus Ivarsson.

Alvestas Hampus Ivarsson stod för två mål och två assists.

När lagen senast möttes vann Tingsryds AIF Utv. med 6–2.

I nästa omgång har Alvesta Boro/Vetlanda borta i Hydro Arena, lördag 1 november 14.00. Tingsryds AIF J20 spelar borta mot Rydaholm fredag 31 oktober 19.30.

Alvesta–Tingsryds AIF J20 8–0 (2–0, 2–0, 4–0)

U20 division 1 D syd herr, Virdavallens Ishall

Första perioden: 1–0 (14.53) William Björkman (Felix Green, Hampus Ivarsson), 2–0 (16.44) Hampus Ivarsson (Dante Hellström, Eric Jarnemyr).

Andra perioden: 3–0 (35.05) William Björkman (Hampus Ivarsson, Felix Green), 4–0 (36.27) Douglas Jonsson (Alexander Stridsberg, Mio Jönsson).

Tredje perioden: 5–0 (41.24) Malte Sonnbjer (Douglas Jonsson, Mio Jönsson), 6–0 (50.39) Vanni Olsson (August Nordin), 7–0 (55.38) Hampus Harrysson (Malte Sonnbjer), 8–0 (59.53) Hampus Ivarsson (Dante Hellström, Alexander Stridsberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Alvesta: 4-0-1

Tingsryds AIF J20: 1-0-4

Nästa match:

Alvesta: Boro Vetlanda HC, borta, 1 november

Tingsryds AIF J20: Rydaholms SK, borta, 31 oktober