Målfest för Västervik hemma mot Kållered

Västervik vann med 7–1 mot Kållered

Västerviks femte seger på de senaste sex matcherna

Elias Werner matchvinnare för Västervik

Det blev en riktig storseger för Västervik mot Kållered hemma i U20 juniorettan syd herr. Matchen slutade 7–1 (1–0, 3–0, 3–1).

Segern var Västerviks femte på de senaste sex matcherna.

Vita Hästen J20 nästa för Västervik

Isac Österström gjorde 1–0 till Västervik efter bara 1.58 efter pass från Sixten Andersson.

Västervik startade andra perioden bäst och gick från 1–0 till 4–0 genom mål av Elias Werner, Sebastian Axelsson och Hannes Andersson.

Västervik hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 4.10 genom William Jörbrink och gick upp till 6–0 innan Kållered svarade.

Slutresultatet blev 7–1 i Västerviks favör.

Lagen spelar mot varandra igen den 14 februari i Kållereds Ishall.

I nästa match, tisdag 13 januari möter Västervik Vita Hästen J20 borta i Himmelstalundshallen 19.50 medan Kållered spelar hemma mot Mörrums GoIS U20 19.30.

Västervik–Kållered 7–1 (1–0, 3–0, 3–1)

U20 juniorettan syd herr, LF Arena

Första perioden: 1–0 (1.58) Isac Österström (Sixten Andersson).

Andra perioden: 2–0 (20.51) Elias Werner (Albin Gustafsson, Albin Engström), 3–0 (27.42) Sebastian Axelsson (Hannes Andersson, Romeo Berthin), 4–0 (31.28) Hannes Andersson (Arvid Wahlqvist, Isak Karlsson).

Tredje perioden: 5–0 (44.10) William Jörbrink, 6–0 (49.29) Axel Josefsson, 6–1 (54.46) Nazarii Komisar (Vladyslav Svirchevskyi), 7–1 (59.20) Albin Gustafsson (Albin Engström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Västervik: 4-0-1

Kållered: 1-0-4

Nästa match:

Västervik: HC Vita Hästen, borta, 13 januari 19.50

Kållered: Mörrums GoIS IK, hemma, 13 januari 19.30