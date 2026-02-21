Målfest för Tyresö Hanviken J20 – 16–0 hemma mot Brinken

Tyresö Hanviken J20 segrade – 16–0 mot Brinken

Tim Rillver med fyra mål för Tyresö Hanviken J20

Liam Norman avgjorde för Tyresö Hanviken J20

Det blev en storseger för Tyresö Hanviken J20 när laget mötte Brinken hemma i U20 region öst fortsättning herr. Matchen slutade 16–0 (4–0, 6–0, 6–0).

Riktigt bra var Tim Rillver, som stod för hela fyra mål för Tyresö Hanviken J20.

Tyresö Hanviken J20:s Tim Rillver fyramålsskytt

Tyresö Hanviken J20 dominerade i första perioden. Laget vann perioden klart med 4–0.

Även i andra perioden var det Tyresö Hanviken J20 som var vassast och gick från 4–0 till 10–0 tack vare sex raka mål (! ), tre mål av Tim Rillver, ett mål av Gustaf Bredin, ett mål av Emil Heidgren och ett mål av Linus Kjellgren.

Tyresö Hanviken J20 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 16–0. Målen i sista perioden gjordes av Leonard Magnusson, som gjorde två mål, Tim Rillver, Gustaf Bredin, Liam Norman och Liam Enersen Tysk.

När lagen möttes senast vann Tyresö/Hanviken med 4–3 efter förlängningsspel .

Tyresö Hanviken J20–Brinken 16–0 (4–0, 6–0, 6–0)

U20 region öst fortsättning herr, Tyresö Ishall

Första perioden: 1–0 (6.49) Liam Norman (Kevin Eklund, Liam Enersen Tysk), 2–0 (7.43) Aron Ahnlund (Edvin Hurtig, Gustaf Bredin), 3–0 (10.20) Mathias Frantz (Aron Ahnlund, Gustaf Bredin), 4–0 (18.36) Linus Kjellgren (Lukas Grzymek, Leonard Magnusson).

Andra perioden: 5–0 (25.54) Tim Rillver (Gustaf Bredin, Aron Ahnlund), 6–0 (27.44) Gustaf Bredin (Aron Ahnlund, Edvin Hurtig), 7–0 (29.49) Tim Rillver (Aron Ahnlund, Mathias Frantz), 8–0 (30.49) Emil Heidgren (Kevin Eklund), 9–0 (31.27) Tim Rillver (Gustaf Bredin, Mathias Frantz), 10–0 (35.15) Linus Kjellgren (Albin Englund, Leonard Magnusson).

Tredje perioden: 11–0 (43.15) Liam Enersen Tysk (Max Andersson), 12–0 (44.45) Tim Rillver (Gustaf Bredin, Mathias Frantz), 13–0 (45.56) Leonard Magnusson (Liam Norman), 14–0 (48.21) Gustaf Bredin (Aron Ahnlund, Tim Rillver), 15–0 (53.55) Leonard Magnusson, 16–0 (58.09) Liam Norman.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tyresö Hanviken J20: 3-0-2

Brinken: 0-1-4