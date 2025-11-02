Målfest för Strömsbro 2 hemma mot Bollnäs/Alfta U18

Strömsbro 2 vann med 17–5 mot Bollnäs/Alfta U18

Strömsbro 2:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Wilmer Björk Eriksson femmålsskytt för Strömsbro 2

Det blev en riktig storseger för Strömsbro 2 mot Bollnäs/Alfta U18 hemma i U18 Div 1 västra A herr. Matchen slutade 17–5 (7–1, 5–2, 5–2).

Snackisen var Wilmer Björk Eriksson – som gjorde hela fem av Strömsbro 2:s mål.

Segern var Strömsbro 2:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Troy Nordli gjorde matchvinnande målet

Strömsbro 2 tog kommandot i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 16 sekunder genom William Aflarenko och gick upp till 6–0. Bollnäs/Alfta U18 kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Strömsbro 2 dock ryckt åt sig ledningen med 7–1. Även i andra perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med 5–2 och ställningen efter två perioder var 12–3.

Strömsbro 2 vann också tredje perioden 5–2 och matchen med hela 17–5.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 14 december i Bollnäs Ishall.

Söndag 9 november möter Strömsbro 2 Hudiksvall borta 11.40 och Bollnäs/Alfta U18 möter Huge/Skutskär borta 18.00.

Strömsbro 2–Bollnäs/Alfta U18 17–5 (7–1, 5–2, 5–2)

U18 Div 1 västra A herr, Monitor ERP Arena

Första perioden: 1–0 (0.16) William Aflarenko (Wilmer Björk Eriksson, Theo Bäckius), 2–0 (5.42) Nilas Rangrost (Wilmer Björk Eriksson, Ebbe Källström), 3–0 (10.28) Wilmer Björk Eriksson (Troy Nordli, Theo Bäckius), 4–0 (10.56) Melvin Waern Eriksson (Wilmer Björk Eriksson, Nilas Rangrost), 5–0 (13.24) Hjalmar Smedberg (William Ederborg), 6–0 (14.36) Troy Nordli (William Aflarenko, Olle Arnberg), 6–1 (17.37) Oliver Hägglund (Kalle Nordström), 7–1 (17.58) William Ederborg (Olle Arnberg).

Andra perioden: 8–1 (21.22) Melvin Waern Eriksson (Adam Lenholm), 9–1 (22.30) Adam Lenholm (Leon Dahlén), 10–1 (26.17) Troy Nordli (Wilmer Björk Eriksson, William Aflarenko), 11–1 (27.22) Nilas Rangrost (Wilmer Björk Eriksson), 12–1 (33.42) Troy Nordli (Wilmer Björk Eriksson), 12–2 (36.54) Oliver Hägglund (Kalle Nordström), 12–3 (37.24) Oliver Hägglund (Wille Kaneskär).

Tredje perioden: 12–4 (41.46) Ludvig Dalebrant (Arvid Östling), 13–4 (49.49) Wilmer Björk Eriksson (Nilas Rangrost), 14–4 (53.49) Nilas Rangrost (Wilmer Björk Eriksson, Ebbe Källström), 15–4 (54.26) Wilmer Björk Eriksson, 16–4 (56.04) Wilmer Björk Eriksson (Malte Vestblom Forsen), 16–5 (56.31) Harry Arvidsson (Viktor Björklund, Herman Vest), 17–5 (59.43) Wilmer Björk Eriksson (Melvin Waern Eriksson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Strömsbro 2: 4-0-1

Bollnäs/Alfta U18: 2-0-3

Nästa match:

Strömsbro 2: Hudiksvalls HC, borta, 9 november

Bollnäs/Alfta U18: IK Huge/Skutskärs SK, borta, 9 november