Målfest för Sollefteå U18 hemma mot Vännäs HC U18

Sollefteå U18 vann med 8–0 mot Vännäs HC U18

Sollefteå U18:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Max Kjellsson tremålsskytt för Sollefteå U18

Det blev en riktig storseger för Sollefteå U18 mot Vännäs HC U18 hemma i U18 division 1 norra B herr. Matchen slutade 8–0 (1–0, 4–0, 3–0).

I och med detta har Sollefteå U18 fyra raka segrar i U18 division 1 norra B herr.

Max Kjellsson gjorde tre mål för Sollefteå U18

Max Kjellsson gjorde 1–0 till Sollefteå U18 efter tolv minuter assisterad av Totti Örnebjörk. Även i andra perioden var Sollefteå U18 starkast och gick från 1–0 till 5–0 genom två mål av Adrian Björkqvist, ett mål av Olle Nordvall och ett mål av Joel Ringbert. Sollefteå U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–0. Målen i sista perioden gjordes av Max Kjellsson, som gjorde två mål, och Gustav Persson.

Sollefteå U18:s Adrian Björkqvist stod för två mål och två assists, Max Kjellsson gjorde tre mål och Melvin Linder hade tre assists.

För Sollefteå U18 gör resultatet att man nu ligger på fjärde plats i tabellen medan Vännäs HC U18 är på tredje plats.

Lagen möts igen 8 november i Vännäs Ishall.

Nästa motstånd för Sollefteå U18 är ÖSK/Ö-vik U18. Lagen möts måndag 3 november 19.30 i Niphallen. Vännäs HC U18 tar sig an Sollefteå U18 hemma lördag 8 november 16.00.

Sollefteå U18–Vännäs HC U18 8–0 (1–0, 4–0, 3–0)

U18 division 1 norra B herr, Niphallen

Första perioden: 1–0 (12.33) Max Kjellsson (Totti Örnebjörk).

Andra perioden: 2–0 (21.27) Olle Nordvall (Max Jonsson, Adrian Björkqvist), 3–0 (29.42) Joel Ringbert (Melvin Linder, Emil Stridsman), 4–0 (34.17) Adrian Björkqvist (Melvin Linder, Elias Hallner), 5–0 (38.37) Adrian Björkqvist (Max Jonsson, Olle Nordvall).

Tredje perioden: 6–0 (47.45) Gustav Persson (Adrian Björkqvist), 7–0 (56.44) Max Kjellsson (Melvin Linder), 8–0 (57.22) Max Kjellsson (Joel Ringbert).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sollefteå U18: 4-0-1

Vännäs HC U18: 2-2-1

Nästa match:

Sollefteå U18: ÖSK HK/Örnsköldsvik HF, hemma, 3 november

Vännäs HC U18: Sollefteå HK, hemma, 8 november