Målfest för Sollefteå U18 borta mot Nälden/Östersund U18

Det blev en riktig storseger för Sollefteå U18 mot Nälden/Östersund U18 borta i U18 division 1 norra B fortsättning herr. Matchen slutade 1–7 (1–1, 0–4, 0–2).

Olle Nordvall tremålsskytt för Sollefteå U18

Sollefteå U18 tog ledningen efter åtta minuters spel genom Adrian Björkqvist. Nälden/Östersund U18 kvitterade när Anton Söderberg fick träff på pass av Mario Häggblad efter 18.49.

I andra perioden var det Sollefteå U18 som var starkast och gick från 1–1 till 1–5 genom tre mål av Olle Nordvall och ett mål av Max Kjellsson.

2.15 in i tredje perioden slog Joel Ringbert till framspelad av Olle Nordvall och Linus Möst Kristiansen och ökade ledningen. Efter 17.21 slog Adrian Björkqvist till på nytt på pass av Melvin Linder och ökade ledningen för Sollefteå U18. Det fastställde slutresultatet till 1–7.

Olle Nordvall gjorde tre mål för Sollefteå U18 och spelade fram till ett mål och Adrian Björkqvist stod för fyra poäng, varav två mål.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Sollefteå U18 med 10–1.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Sollefteå HK vunnit.

Fredag 23 januari 19.30 spelar Nälden/Östersund U18 borta mot Njurunda U18. Sollefteå U18 möter Njurunda U18 hemma i Niphallen torsdag 15 januari 19.30.

Nälden/Östersund U18–Sollefteå U18 1–7 (1–1, 0–4, 0–2)

U18 division 1 norra B fortsättning herr, Näskotthallen

Första perioden: 0–1 (8.18) Adrian Björkqvist, 1–1 (18.49) Anton Söderberg (Mario Häggblad).

Andra perioden: 1–2 (23.05) Max Kjellsson, 1–3 (24.40) Olle Nordvall, 1–4 (26.36) Olle Nordvall (Lukas Dahlberg, Adrian Björkqvist), 1–5 (31.27) Olle Nordvall (Adrian Björkqvist, Lukas Dahlberg).

Tredje perioden: 1–6 (42.15) Joel Ringbert (Olle Nordvall, Linus Möst Kristiansen), 1–7 (57.21) Adrian Björkqvist (Melvin Linder).

Nästa match:

Nälden/Östersund U18: Njurunda SK, borta, 23 januari 19.30

Sollefteå U18: Njurunda SK, hemma, 15 januari 19.30