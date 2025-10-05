Målfest för Östersund borta mot Piteå

Östersund vann med 10–3 mot Piteå

Neo Bergman med tre mål för Östersund

Theo Lindqvist matchvinnare för Östersund

Det blev en riktig storseger för Östersund mot Piteå borta i U18 regional norr herr. Matchen slutade 3–10 (0–5, 2–2, 1–3).

– Vi tappar matchen i första perioden. Vi kommer ut starkare i andra perioden och gör två snabba mål, samt har en tredje puck som dansar på mållinjen, men tappar lite moment när de gör 2–6, kommenterade Piteås huvudtränare Mikael Berglund.

Neo Bergman tremålsskytt för Östersund

Östersund dominerade i första perioden som laget vann klart med 5–0.

Andra perioden slutade 2–2 och ställningen efter två perioder var 2–7.

Piteå reducerade dock till 3–7 genom Bronislav Kotenko tidigt i tredje perioden av perioden.

Östersund stod därefter för tre raka mål i början av när laget gick från 3–7 till 3–10 på bara 5.50. Östersund tog därmed en klar seger.

Östersunds Melvin Svedén hade tre assists och Neo Bergman gjorde tre mål.

För hemmalaget betyder resultatet tionde plats i tabellen. Östersund är på tredje plats.

Piteå tar sig an Luleå i nästa match hemma onsdag 8 oktober 19.30. Östersund möter Luleå hemma lördag 11 oktober 12.00.

Piteå–Östersund 3–10 (0–5, 2–2, 1–3)

U18 regional norr herr, LF Arena

Första perioden: 0–1 (1.25) Olle Bergström (Sverre Øverli Larsen, Samuel Kumpula Nordin), 0–2 (2.13) Neo Bergman, 0–3 (3.55) Glenn Lidberg (Edvin Bertils, Theo Lindqvist), 0–4 (12.03) Theo Lindqvist (Glenn Lidberg), 0–5 (16.43) Neo Bergman (Melvin Svedén).

Andra perioden: 1–5 (25.14) Mille Björk (Bronislav Kotenko, Gustav Olsson), 2–5 (26.08) Yehor Polishchuk (Max Högdahl), 2–6 (34.43) Aldin Huzejrovic (Melvin Svedén), 2–7 (37.16) James Strandberg (Ted Forss, Neo Kristoffersson).

Tredje perioden: 3–7 (41.13) Bronislav Kotenko (Max Risberg, Max Högdahl), 3–8 (44.38) Neo Bergman (Joel Svensson, Melvin Svedén), 3–9 (47.45) Sigge Forsell (Ted Forss, Wilmer Vatvedt), 3–10 (50.28) Sigge Forsell (Sverre Øverli Larsen).

Nästa match:

Piteå: Luleå HF, hemma, 8 oktober

Östersund: Luleå HF, hemma, 11 oktober