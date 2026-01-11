Målfest för Norrtälje IK U18 borta mot Värmdö HC 2

Norrtälje IK U18 segrade – 10–2 mot Värmdö HC 2

Victor Olsson avgjorde för Norrtälje IK U18

Sju olika målskyttar för Norrtälje IK U18

Det blev en riktig storseger för Norrtälje IK U18 mot Värmdö HC 2 borta i U18 division 1 östra B fortsättningsserie. Matchen slutade 2–10 (0–4, 2–1, 0–5).

Wings Arlanda nästa för Norrtälje IK U18

Norrtälje IK U18 var starkast i första perioden som laget vann klart med 4–0.

I andra perioden var det i stället Värmdö HC 2 som hade greppet. Laget vann perioden med 2–1 och ställningen efter två perioder var 2–5.

Norrtälje IK U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 10–2. Målen i sista perioden gjordes av August Alebark, som gjorde två mål, Victor Olsson, Kimi Blomstedt och Aron Oscarsson.

Victor Olsson och Melvin Wallgren gjorde två mål och två assist var för Norrtälje IK U18.

Den 8 februari tar lagen sig an varandra igen, då i Roslagens Sparbank Arena.

I nästa omgång har Värmdö HC 2 Mälarö Hockey U18 borta i Allhallen, torsdag 15 januari 19.30. Norrtälje IK U18 spelar hemma mot Wings Arlanda fredag 16 januari 19.30.

Värmdö HC 2–Norrtälje IK U18 2–10 (0–4, 2–1, 0–5)

U18 division 1 östra B fortsättningsserie, Ekhallen

Första perioden: 0–1 (1.51) Melvin Wallgren (Madars Jermacans), 0–2 (9.54) William Pettersson (Victor Olsson, Aron Oscarsson), 0–3 (13.42) Victor Olsson (Kimi Blomstedt), 0–4 (17.37) Madars Jermacans (Bastian Hagman).

Andra perioden: 1–4 (21.03) Elliot Gyllner (Clifford Niinimaa Andersson, Elias Hagström Galjaard), 2–4 (26.37) Viggo Wahlström (Elias Hagström Galjaard), 2–5 (27.47) Melvin Wallgren (Kimi Blomstedt, Aron Oscarsson).

Tredje perioden: 2–6 (44.26) Kimi Blomstedt (Isak Söderman, William Pettersson), 2–7 (50.33) August Alebark, 2–8 (52.42) Victor Olsson (August Alebark, Melvin Wallgren), 2–9 (55.34) Aron Oscarsson (Victor Olsson, August Alebark), 2–10 (55.52) August Alebark (Melvin Wallgren).

Nästa match:

Värmdö HC 2: Mälarö Hockeyförening, borta, 15 januari 19.30

Norrtälje IK U18: Wings HC Arlanda, hemma, 16 januari 19.30