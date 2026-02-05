Målfest för Norrtälje IK U18 borta mot Hässelby Kälvesta HC U18

Norrtälje IK U18 vann med 10–0 mot Hässelby Kälvesta HC U18

Edward Hall med tre mål för Norrtälje IK U18

Tredje raka segern för Norrtälje IK U18

Det blev en riktig storseger för Norrtälje IK U18 mot Hässelby Kälvesta HC U18 borta i U18 division 1 östra B fortsättningsserie. Matchen slutade 0–10 (0–3, 0–3, 0–4).

I och med detta har Hässelby Kälvesta HC U18 åtta förluster i rad.

Edward Hall tremålsskytt för Norrtälje IK U18

Norrtälje IK U18 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3.

Även i andra perioden var Norrtälje IK U18 starkast och gick från 0–3 till 0–6 genom mål av Victor Olsson, Oliwer Ivarsson och Anton Persson.

Norrtälje IK U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 10–0. Målen i sista perioden gjordes av Edward Hall, som gjorde två mål, Oliwer Ivarsson och Casper Sjölund.

Victor Olsson gjorde ett mål för Norrtälje IK U18 och spelade fram till tre mål, Kimi Blomstedt hade tre assists, Aron Oscarsson hade tre assists och Edward Hall gjorde tre mål.

Hässelby Kälvesta HC U18 har fem förluster och 8–47 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Norrtälje IK U18 har tre vinster och två förluster och 28–14 i målskillnad.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Norrtälje IK vunnit.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 8 februari. Då möter Hässelby Kälvesta HC U18 Mälarö Hockey U18 i Allhallen 16.30. Norrtälje IK U18 tar sig an Värmdö HC 2 hemma 16.15.

Hässelby Kälvesta HC U18–Norrtälje IK U18 0–10 (0–3, 0–3, 0–4)

U18 division 1 östra B fortsättningsserie, Reliable Arena

Första perioden: 0–1 (6.05) Edward Hall (Kimi Blomstedt, Aron Oscarsson), 0–2 (9.39) Anton Persson (Kimi Blomstedt), 0–3 (18.50) Max Öbrink (Victor Olsson).

Andra perioden: 0–4 (27.42) Victor Olsson (Max Öbrink), 0–5 (33.00) Oliwer Ivarsson (Victor Olsson, Madars Jermacans), 0–6 (39.20) Anton Persson (Kimi Blomstedt).

Tredje perioden: 0–7 (42.53) Casper Sjölund (William Pettersson, Aron Oscarsson), 0–8 (47.21) Oliwer Ivarsson (Casper Sjölund, Aron Oscarsson), 0–9 (50.44) Edward Hall (Melvin Wallgren), 0–10 (55.07) Edward Hall (Hannes Blomstedt, Victor Olsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hässelby Kälvesta HC U18: 0-0-5

Norrtälje IK U18: 3-0-2

Nästa match:

Hässelby Kälvesta HC U18: Mälarö Hockeyförening, borta, 8 februari 16.30

Norrtälje IK U18: Värmdö HC 2, hemma, 8 februari 16.15