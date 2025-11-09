Målfest för Mörrums GoIS J18 hemma mot Kristianstad

Mörrums GoIS J18 segrade – 6–0 mot Kristianstad

Mörrums GoIS J18:s sjätte seger på de senaste sju matcherna

Julius Doverlind tvåmålsskytt för Mörrums GoIS J18

Det blev en riktig storseger för Mörrums GoIS J18 mot Kristianstad hemma i U18 division 1 syd C herr. Matchen slutade 6–0 (3–0, 1–0, 2–0).

Segern var Mörrums GoIS J18:s sjätte på de senaste sju matcherna.

Leon Condrup bakom Mörrums GoIS J18:s avgörande

Mörrums GoIS J18 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0. Efter 8.01 i andra perioden nätade Julius Doverlind återigen och gjorde 4–0. Mörrums GoIS J18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–0. Målen i sista perioden gjordes av Tristan Isenhelm och Oskar Olofsson.

Mörrums GoIS J18:s Julius Doverlind stod för två mål och ett assist.

När lagen möttes senast vann Mörrums GoIS IK med 5–3.

Mörrums GoIS J18 tar sig an Jonstorp i nästa match borta söndag 16 november 12.00. Kristianstad möter samma dag 14.00 Alvesta hemma.

Mörrums GoIS J18–Kristianstad 6–0 (3–0, 1–0, 2–0)

U18 division 1 syd C herr, Jössarinken

Första perioden: 1–0 (3.13) Leon Condrup, 2–0 (6.27) Victor Rasmussen (Caesar Glifberg), 3–0 (15.22) Julius Doverlind (Oskar Olofsson).

Andra perioden: 4–0 (28.01) Julius Doverlind.

Tredje perioden: 5–0 (43.55) Oskar Olofsson, 6–0 (51.14) Tristan Isenhelm (Julius Doverlind, Albin Håkansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mörrums GoIS J18: 4-0-1

Kristianstad: 1-0-4

Nästa match:

Mörrums GoIS J18: Jonstorps IF IshF, borta, 16 november

Kristianstad: Alvesta SK, hemma, 16 november