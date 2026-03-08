Målfest för Lindlöven J18 – 8–2 borta mot Hudiksvall

Lindlöven J18 vann med 8–2 mot Hudiksvall

Kim Svantesson matchvinnare för Lindlöven J18

Andra raka segern för Lindlöven J18

Det blev en storseger för Lindlöven J18 när laget mötte Hudiksvall borta i U18 regional väst fortsättning vår herr. Matchen slutade 2–8 (1–2, 1–0, 0–6).

Hudiksvall–Lindlöven J18 – mål för mål

Lindlöven J18 startade matchen starkast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Alvin Carlberg och Lucas Sjöö innan Hudiksvall svarade och gjorde 2–1 genom Ville Iggbom.

Efter 4.43 i andra perioden nätade Nils Norgren framspelad av Lukas Borggren och Vilmer Midell och kvitterade för Hudiksvall.

Lindlöven J18 spelade bra i tredje perioden och gick från 2–2 till 2–8 tack vare sex raka mål (! ), två mål av Noah Trumbäck, två mål av Lorenzo Karlefäldt, ett mål av Loke Österlund och ett mål av Kim Svantesson.

Lindlöven J18:s Liam Ejdre hade tre assists.

Säsongens första möte lagen emellan vann Lindlöven med 10–0.

Hudiksvall–Lindlöven J18 2–8 (1–2, 1–0, 0–6)

U18 regional väst fortsättning vår herr, Holmen Center

Första perioden: 0–1 (5.53) Alvin Carlberg (Liam Ejdre, Wiggo Lindberg), 0–2 (6.38) Lucas Sjöö (Liam Ejdre), 1–2 (15.36) Ville Iggbom.

Andra perioden: 2–2 (24.43) Nils Norgren (Lukas Borggren, Vilmer Midell).

Tredje perioden: 2–3 (44.10) Kim Svantesson (Lucas Sjöö, Liam Ejdre), 2–4 (48.50) Lorenzo Karlefäldt (William Stenius), 2–5 (50.04) Noah Trumbäck (Theodor Öfverström, Milo Hjortsberg), 2–6 (51.01) Loke Österlund (William Stenius), 2–7 (53.45) Lorenzo Karlefäldt (Loke Österlund, Sixten Manfredsson), 2–8 (56.32) Noah Trumbäck (Kim Svantesson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hudiksvall: 0-0-5

Lindlöven J18: 3-0-2