Målfest för Lindlöven hemma mot Västerås Pickels HC

Det blev en riktig storseger för Lindlöven mot Västerås Pickels HC hemma i U20 division 1 västra A herr. Matchen slutade 13–2 (3–1, 7–1, 3–0).

Lindlöven var vassast i första perioden som laget vann med 3–1.

Lindlöven hade övertaget i andra perioden. Laget gjorde 4–1 efter 3.20 genom Wilmer Axnér och gick upp till 5–1 innan Västerås Pickels HC svarade.

Innan perioden var över hade Lindlöven ryckt åt sig ledningen med 10–2. Lindlöven fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 13–2. Målen i sista perioden gjordes av Lukas Ytter, som gjorde två mål, och Wilmer Axnér.

Wilmer Axnér gjorde tre mål för Lindlöven och två målgivande passningar, Simon Carlefalk stod för två mål och två assists, Casper Sedell gjorde två mål och spelade dessutom fram till två mål, Loke Österlund gjorde två mål och spelade dessutom fram till två mål och Lukas Ytter gjorde två mål och ett målgivande pass.

Lagen spelar mot varandra igen den 13 december i Råby Ishall.

Nästa motstånd för Lindlöven är Häradsbygden. Lagen möts lördag 18 oktober 16.45 i Lindehov.

Lindlöven–Västerås Pickels HC 13–2 (3–1, 7–1, 3–0)

U20 division 1 västra A herr, Lindehov

Första perioden: 1–0 (1.08) Simon Carlefalk (Casper Sedell), 2–0 (3.06) Casper Sedell (Simon Carlefalk), 3–0 (9.28) Jonas Flodström (Lukas Ytter, Anton Larsson), 3–1 (19.43) Albin Sjöberg (Oskar Nurmi).

Andra perioden: 4–1 (23.20) Wilmer Axnér (Elis Hallström), 5–1 (26.02) Loke Österlund (Wilmer Axnér, Elis Hallström), 5–2 (27.59) Alexander Broman (Lucas Trollvad, Elias Back), 6–2 (31.52) Hampus Karlsson (Casper Sedell), 7–2 (33.21) Wilmer Axnér (Loke Österlund), 8–2 (35.53) Casper Sedell (Hampus Karlsson, Simon Carlefalk), 9–2 (36.32) Simon Carlefalk (Noah Lagerman), 10–2 (36.56) Loke Österlund (Wilmer Axnér, Theo Berglund Länk).

Tredje perioden: 11–2 (40.20) Lukas Ytter, 12–2 (46.07) Wilmer Axnér (Loke Österlund), 13–2 (57.34) Lukas Ytter (Jonas Flodström, Wiggo Centervad).

Lindlöven: Häradsbygdens Sportsällskap, hemma, 18 oktober

Västerås Pickels HC: Häradsbygdens Sportsällskap, hemma, 11 oktober