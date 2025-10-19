Målfest för Kumla Hockey J18 hemma mot Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF

Kumla Hockey J18 vann med 20–1 mot Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF

Mio Jovander fyramålsskytt för Kumla Hockey J18

Kevin Pålsson matchvinnare för Kumla Hockey J18

Det blev en riktig storseger för Kumla Hockey J18 mot Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF hemma i U18 division 1 västra C herr. Matchen slutade 20–1 (9–1, 5–0, 6–0).

Kumla Hockey J18:s Mio Jovander var matchens utropstecken och stod för hela fyra mål.

Mio Jovander med fyra mål för Kumla Hockey J18

Kumla Hockey J18 hade övertaget i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 44 sekunder genom Mio Jovander och gick upp till 6–0. Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Kumla Hockey J18 dock ryckt åt sig ledningen med 9–1. Även i andra perioden var det Kumla Hockey J18 som var vassast och gick från 9–1 till 14–1 tack vare sex raka mål (! ), mål av Mio Jovander, Elias Skoglund, Vincent Hagström, Lucas Lundström och Maxim Kurvinen. Kumla Hockey J18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 20–1. Målen i sista perioden gjordes av Elias Skoglund, Vincent Henriksén, Lucas Lundström, Maxim Kurvinen, Mio Jovander och Liam Borehed.

Kumla Hockey J18 har nu tio poäng efter fyra spelade matcher medan Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF har tre poäng efter fem matcher.

Den 30 november spelar lagen mot varandra på nytt, i Råsshallen.

Kumla Hockey J18 tar sig an Eskilstuna Linden 2 i nästa match borta torsdag 23 oktober 19.30. Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF möter Eskilstuna Linden 2 hemma fredag 24 oktober 19.00.

Kumla Hockey J18–Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF 20–1 (9–1, 5–0, 6–0)

U18 division 1 västra C herr, Ica Maxi Arena

Första perioden: 1–0 (0.44) Mio Jovander (Björn Carlsson, Elias Skoglund), 2–0 (8.30) Kevin Pålsson (Maxim Kurvinen), 3–0 (9.05) Björn Carlsson, 4–0 (9.43) Vincent Henriksén, 5–0 (10.14) Maxim Kurvinen (Lucas Lundström, Kevin Pålsson), 6–0 (13.22) Vincent Henriksén (Kevin Pålsson), 6–1 (17.42) Alexander Skarp (Douglas Trostek), 7–1 (18.09) Elias Skoglund, 8–1 (19.03) Gustav Wilhelmsson (Vincent Henriksén, Björn Carlsson), 9–1 (19.59) Mio Jovander (Isak Larsson).

Andra perioden: 10–1 (22.59) Mio Jovander (Isak Larsson), 11–1 (24.18) Elias Skoglund (Mio Jovander, Lucas Lundström), 12–1 (27.07) Vincent Hagström (Liam Borehed, Maxim Kurvinen), 13–1 (31.24) Lucas Lundström (Björn Carlsson, Isak Larsson), 14–1 (37.16) Maxim Kurvinen (Lucas Lundström).

Tredje perioden: 15–1 (40.47) Lucas Lundström (Kevin Pålsson), 16–1 (50.21) Mio Jovander (Elias Skoglund), 17–1 (54.09) Vincent Henriksén (Liam Borehed, Gustav Wilhelmsson), 18–1 (54.33) Liam Borehed (Vincent Henriksén), 19–1 (54.43) Maxim Kurvinen (Lucas Lundström), 20–1 (56.45) Elias Skoglund (Vincent Hagström).

Nästa match:

Kumla Hockey J18: Eskilstuna Linden:2, borta, 23 oktober

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF: Eskilstuna Linden:2, hemma, 24 oktober