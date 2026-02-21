Målfest för Kumla hemma mot Kils AIK U20

Kumla-seger med 9–1 mot Kils AIK U20

Kumlas nionde seger på de senaste tio matcherna

Lucas Svahlin med tre mål för Kumla

Det blev en riktig storseger för Kumla mot Kils AIK U20 hemma i U20 Div 1 västra B herr. Matchen slutade 9–1 (1–1, 7–0, 1–0).

I och med detta har Kumla hela fem raka segrar i U20 Div 1 västra B herr och har tio raka segrar på hemmaplan.

Felix Sandén gjorde avgörande målet

Trym Hedelind gjorde 1–0 till Kumla efter bara 2.34 framspelad av Lucas Svahlin och Wilhelm Log. Efter 19.03 kvitterade Kils AIK U20 när William Olzon hittade rätt med assist av Albin Lindqvist.

I andra perioden var det Kumla som var vassast och gick från 1–1 till 8–1 genom två mål av Lucas Svahlin, och ett mål var av Charlie Klemetz, Svante Dahlberg, Björn Carlsson, Mio Jovander och Felix Sandén.

14.35 in i tredje perioden slog Lucas Svahlin till återigen på pass av Simon Andersson och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 9–1.

Lucas Svahlin gjorde tre mål för Kumla och ett målgivande pass.

Med en omgång kvar är Kumla i serieledning medan Kils AIK U20 är på femte plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Kumla med 8–5.

Nästa motstånd för Kumla är Sunne. Lagen möts i sista omgången lördag 28 februari 16.30 i Helmia Arena. Kils AIK U20 tar sig an Örebro hemma onsdag 25 februari 19.00.

Kumla–Kils AIK U20 9–1 (1–1, 7–0, 1–0)

U20 Div 1 västra B herr, Ica Maxi Arena

Första perioden: 1–0 (2.34) Trym Hedelind (Lucas Svahlin, Wilhelm Log), 1–1 (19.03) William Olzon (Albin Lindqvist).

Andra perioden: 2–1 (22.01) Felix Sandén, 3–1 (24.39) Svante Dahlberg (Charlie Klemetz, Maximus Jonsson), 4–1 (29.22) Charlie Klemetz (Felix Borgshed, Wilhelm Log), 5–1 (36.12) Björn Carlsson (Axel Frisk), 6–1 (37.18) Lucas Svahlin (Trym Hedelind), 7–1 (39.04) Mio Jovander (Patrik Karlsson), 8–1 (39.22) Lucas Svahlin (Simon Andersson).

Tredje perioden: 9–1 (54.35) Lucas Svahlin (Simon Andersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kumla: 5-0-0

Kils AIK U20: 2-2-1

Nästa match:

Kumla: Sunne IK, borta, 28 februari 16.30

Kils AIK U20: Örebro HUF, hemma, 25 februari 19.00