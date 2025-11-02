Målfest för Hudiksvall hemma mot Sandviken

Hudiksvall vann med 14–0 mot Sandviken

Hudiksvalls sjätte seger på de senaste sju matcherna

Jonathan Gällström gjorde fyra mål för Hudiksvall

Det blev en riktig storseger för Hudiksvall mot Sandviken hemma i U18 Div 1 västra A herr. Matchen slutade 14–0 (5–0, 1–0, 8–0).

Det blev ett riktigt målfyrverkeri för Hudiksvalls Jonathan Gällström, som stod för hela fyra mål i matchen.

Segern var Hudiksvalls sjätte på de senaste sju matcherna, och fjärde hemmasegern i rad.

Hudiksvalls Jonathan Gällström fyramålsskytt

Hudiksvall var starkast i första perioden som laget vann klart med 5–0.

Efter 14.34 i andra perioden nätade Dante Fantenberg på pass av Elliot Carving och Tim Norberg och gjorde 6–0. Hudiksvall fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 14–0. Målen i sista perioden gjordes av Jonathan Gällström, som gjorde tre mål, Tobin Edén, som gjorde två mål, Axel Göransson, Axel Norin och Noah Almén.

Den 14 december tar lagen sig an varandra igen, då i Arena Jernvallen.

I nästa match, söndag 9 november möter Hudiksvall Strömsbro 2 hemma i Holmen Center 11.40 medan Sandviken spelar hemma mot Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne 12.00.

Hudiksvall–Sandviken 14–0 (5–0, 1–0, 8–0)

U18 Div 1 västra A herr, Holmen Center

Första perioden: 1–0 (3.32) Jonathan Gällström (Fabian Höglund), 2–0 (9.36) Tobin Edén (Lucas Olsén), 3–0 (10.23) Noah Almén, 4–0 (16.39) Axel Göransson (Valter Zederfeldt), 5–0 (17.57) Nils Norgren (Carl-Adrian Björn).

Andra perioden: 6–0 (34.34) Dante Fantenberg (Elliot Carving, Tim Norberg).

Tredje perioden: 7–0 (44.27) Jonathan Gällström (Miro Lybeck), 8–0 (45.29) Noah Almén (Valter Zederfeldt, Carl-Adrian Björn), 9–0 (45.53) Jonathan Gällström (Viktor Holmberg), 10–0 (49.09) Tobin Edén (Axel Norin), 11–0 (54.10) Tobin Edén (Simon Nord-Noren), 12–0 (56.05) Axel Norin (Viktor Holmberg, Elliot Carving), 13–0 (58.41) Jonathan Gällström (Axel Norin, Jack Frost), 14–0 (59.50) Axel Göransson (Algot Zederfeldt, Lucas Olsén).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hudiksvall: 4-0-1

Sandviken: 0-0-5

Nästa match:

Hudiksvall: Strömsbro IF 2, hemma, 9 november

Sandviken: Lindefallets SK/Hudiksvalls HC/Söderhamns IK/Söderhamn Ljusne HC, hemma, 9 november