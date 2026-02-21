Målfest för Hovås hemma mot Rönnäng

Seger för Hovås med 8–1 mot Rönnäng

Hovås fjärde seger på de senaste fem matcherna

Erik Hammarström matchvinnare för Hovås

Det blev en riktig storseger för Hovås mot Rönnäng hemma i U20 Div 1 A syd vår herr. Matchen slutade 8–1 (2–0, 5–1, 1–0). Hovås fick därmed revansch från senaste mötet, som Rönnäng vann med 9–1.

Segern var Hovås fjärde på de senaste fem matcherna.

Alingsås nästa för Hovås

Philip Hamilton gjorde 1–0 till Hovås efter fyra minuters spel assisterad av Carl Virdung Borén. Laget ökade ledningen till 2–0 när Erik Hammarström hittade rätt på passning från Julian Björk och John Halling efter 12.46.

Även i andra perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med 5–1 och ställningen efter två perioder var 7–1.

11.31 in i tredje perioden nätade Hovås Philip Hamilton återigen på pass av David Düring och Julian Björk och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 8–1.

Hovås Victor Gabrielson stod för två mål och två assists, Julian Björk hade tre assists och Albin Blohm gjorde ett mål och två målgivande passningar.

Hovås nya tabellposition är sjätte plats medan Rönnäng är på fjärde plats.

Det här var fjärde mötet mellan Hovås och Rönnäng den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Rönnängs IK vunnit.

I sista matchen möter Hovås Alingsås hemma på tisdag 24 februari 19.30.

Hovås–Rönnäng 8–1 (2–0, 5–1, 1–0)

U20 Div 1 A syd vår herr, Askims Ishall

Första perioden: 1–0 (4.38) Philip Hamilton (Carl Virdung Borén), 2–0 (12.46) Erik Hammarström (Julian Björk, John Halling).

Andra perioden: 3–0 (21.49) Elias Gianello (Wille Horner, Oliver Pettersson), 4–0 (23.29) August Gabrielson (Victor Gabrielson), 5–0 (32.55) Victor Gabrielson (Albin Blohm, Edvard Blixö Krohn), 6–0 (38.11) Victor Gabrielson (Albin Blohm, Julian Björk), 7–0 (38.32) Albin Blohm (Victor Gabrielson, August Gabrielson), 7–1 (38.57) Joel Johansson-Dalberg.

Tredje perioden: 8–1 (51.31) Philip Hamilton (David Düring, Julian Björk).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hovås: 4-0-1

Rönnäng: 1-1-3

Nästa match:

Hovås: Sörhaga/Alingsås, hemma, 24 februari 19.30