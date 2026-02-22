Målfest för Grums IK 2 hemma mot Arvika/Charlottenberg/Forshaga
- Seger för Grums IK 2 med 9–0 mot Arvika/Charlottenberg/Forshaga
Det blev en riktig storseger för Grums IK 2 mot Arvika/Charlottenberg/Forshaga hemma i U18 division 1 västra D vår. Matchen slutade 9–0.
Därmed har Grums IK 2 vunnit fem matcher i rad i U18 division 1 västra D vår och behöver två segrar till för att gå igenom serien obesegrade.
Grums IK 2–Arvika/Charlottenberg/Forshaga – mål för mål
Arvika/Charlottenberg/Forshagas nya tabellposition är femte plats medan Grums IK 2 leder serien.
Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.
Arvika/Charlottenberg/Forshaga spelar hemma mot Sunne IK J18 söndag 1 mars 16.45.
