Målfest för Grums IK 2 borta mot Nora HC/Hällefors IK U23

Seger för Grums IK 2 med 9–3 mot Nora HC/Hällefors IK U23

Ludvig Lindahl tremålsskytt för Grums IK 2

Tredje raka segern för Grums IK 2

Det blev en riktig storseger för Grums IK 2 mot Nora HC/Hällefors IK U23 borta i U20 Div 1 västra B herr. Matchen slutade 3–9 (0–3, 1–2, 2–4).

I och med detta har Nora HC/Hällefors IK U23 åtta förluster i rad.

Grums IK 2:s Ludvig Lindahl tremålsskytt

Grums IK 2 var vassast i första perioden som laget vann klart med 3–0.

Även i andra perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med 1–2 och ställningen efter två perioder var 1–5.

Grums IK 2 övertaget även i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 0.31 genom Anthon Lindström och gick upp till 1–8 innan Nora HC/Hällefors IK U23 kom tillbaka och reducerade till 3–8.

Innan matchen var över hade Grums IK 2 gjort hela 3–9.

Viggo Mörk gjorde ett mål för Grums IK 2 och fyra assist, Ludvig Lindahl gjorde tre mål och Anthon Lindström stod för tre poäng, varav två mål.

Med två omgångar kvar är Nora HC/Hällefors IK U23 sist i serien medan Grums IK 2 är på åttonde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Grums 2 med 8–0.

Tisdag 17 februari 19.30 spelar Nora HC/Hällefors IK U23 borta mot Kumla. Grums IK 2 möter BIK Karlskoga J18 hemma i Billerudhallen lördag 21 februari 12.00.

Nora HC/Hällefors IK U23–Grums IK 2 3–9 (0–3, 1–2, 2–4)

U20 Div 1 västra B herr, NEH Hallen

Första perioden: 0–1 (12.45) Ludvig Lindahl (Viggo Johansson), 0–2 (16.46) Milian Kitti (Viggo Mörk), 0–3 (17.36) Lucas Hagenmark (Viggo Mörk).

Andra perioden: 0–4 (24.50) Ludvig Lindahl (Alfred Holmgren), 0–5 (30.22) Ludvig Lindahl, 1–5 (34.32) William Karlsson (Isac Wilhelmsson, Anton Thiery Wase).

Tredje perioden: 1–6 (40.31) Anthon Lindström, 1–7 (42.31) Anthon Lindström (Theo Karlsson, Viggo Mörk), 1–8 (46.30) Viggo Mörk (Anthon Lindström, Lucas Hagenmark), 2–8 (49.30) William Karlsson, 3–8 (51.52) Isac Wilhelmsson (Kasper Johansson), 3–9 (54.53) Milian Kitti (Jonathan Engström Bergström, Viggo Mörk).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nora HC/Hällefors IK U23: 0-0-5

Grums IK 2: 3-0-2

Nästa match:

Nora HC/Hällefors IK U23: Kumla HC Black Bulls, borta, 17 februari 19.30

Grums IK 2: BIK Karlskoga 2, hemma, 21 februari 12.00