Målfest för Boo hemma mot Haninge Anchors HC U18

Boo-seger med 8–0 mot Haninge Anchors HC U18

Andra raka segern för Boo

Femte segern för Boo

Det blev en riktig storseger för Boo mot Haninge Anchors HC U18 hemma i U18 allettan östra fortsättningsserie. Matchen slutade 8–0.

Haninge Anchors HC U18 nästa för Boo

Resultatet innebär att Boo ligger kvar på tredje plats och Haninge Anchors HC U18 sist, på tionde plats i tabellen. Så sent som den 6 januari låg Haninge Anchors HC U18 på fjärde plats i tabellen.

Söndag 8 februari 17.00 spelar Boo borta mot Haninge Anchors HC U18. Haninge Anchors HC U18 möter Väsby borta i Vilundaparkens Ishall lördag 7 februari 19.00.