Målfest för BIK Karlskoga J18 borta mot Köping IF 2

BIK Karlskoga J18 vann med 10–1 mot Köping IF 2

Fabian Tingström avgjorde för BIK Karlskoga J18

Åttonde raka förlusten för Köping IF 2

Det blev en riktig storseger för BIK Karlskoga J18 mot Köping IF 2 borta i U18 division 1 västra C herr. Matchen slutade 1–10 (0–1, 1–5, 0–4).

I och med detta har Köping IF 2 åtta förluster i rad.

Köping IF 2–BIK Karlskoga J18 – mål för mål

BIK Karlskoga J18 tog ledningen efter nio minuters spel genom Theo Torege framspelad av Melvin Kärnqvist och Axel Karlsson. Även i andra perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med 1–5 och ställningen efter två perioder var 1–6.

BIK Karlskoga J18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 10–1. Målen i sista perioden gjordes av Sebastian Ågren, som gjorde två mål, Noel Johansson och Joel Bervenståhl.

Sebastian Ågren gjorde två mål för BIK Karlskoga J18 och ett assist, Kim Book stod för tre poäng, varav ett mål, Joel Bervenståhl gjorde två mål och spelade fram till ett mål och Lucas Weman hade tre assists.

Lagen möts igen 14 december i Nobelhallen.

I nästa omgång har Köping IF 2 IFK Arboga J18 hemma i Köpings Ishall, söndag 9 november 16.45. BIK Karlskoga J18 spelar borta mot Eskilstuna Linden 2 torsdag 6 november 19.30.

Köping IF 2–BIK Karlskoga J18 1–10 (0–1, 1–5, 0–4)

U18 division 1 västra C herr, Köpings Ishall

Första perioden: 0–1 (9.16) Theo Torege (Melvin Kärnqvist, Axel Karlsson).

Andra perioden: 0–2 (21.37) Fabian Tingström (Lucas Weman, Oliwer Borgshed), 0–3 (23.45) Theo Torege, 0–4 (27.18) Kim Book (Joel Bervenståhl, Sebastian Ågren), 0–5 (27.50) Joel Bervenståhl (Kim Book, Gustav Erlandsson), 0–6 (29.44) Kevin Karlsson (Lucas Weman, Fabian Tingström), 1–6 (37.01) Oskar Wiklund.

Tredje perioden: 1–7 (43.20) Sebastian Ågren (Kim Book), 1–8 (45.25) Joel Bervenståhl (Lucas Weman, Melvin Kärnqvist), 1–9 (48.43) Sebastian Ågren, 1–10 (56.11) Noel Johansson (Axel Karlsson, Rasmus Lundgren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Köping IF 2: 0-0-5

BIK Karlskoga J18: 3-1-1

Nästa match:

Köping IF 2: IFK Arboga, hemma, 9 november

BIK Karlskoga J18: Eskilstuna Linden:2, borta, 6 november