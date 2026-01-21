Målfest för Almtuna borta mot Troja-Ljungby

Seger för Almtuna med 6–0 mot Troja-Ljungby

Liam Danielsson matchvinnare för Almtuna

Almtunas elfte seger för säsongen

Det blev en riktig storseger för Almtuna mot Troja-Ljungby borta i hockeyallsvenskan. Matchen slutade 0–6 (0–1, 0–2, 0–3).

Det här var fjärde gången den här säsongen som Almtuna höll nollan.

Troja-Ljungby–Almtuna – mål för mål

Liam Danielsson gav gästande Almtuna ledningen efter 19 minuter på pass av Oskar Asplund och Mikkel Øby Olsen.

Efter 30 sekunder i andra perioden nätade Lucas Stockselius på pass av William Håkansson och gjorde 0–2. Mikkel Øby Olsen gjorde dessutom 0–3 efter 7.57 framspelad av Melvin Wersäll och Frederik Schlyter.

Almtuna fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–0. Målen i sista perioden gjordes av Frederik Schlyter, Albin Eriksson och Charlie Forslund.

Troja-Ljungby har tre vinster och två förluster och 13–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Almtuna har två vinster och tre förluster och 15–14 i målskillnad.

Det här betyder att Troja-Ljungby fortfarande är sist i serien och Almtuna är på elfte plats.

Fredag 23 januari 19.00 möter Troja-Ljungby Oskarshamn hemma i SP Arena medan Almtuna spelar borta mot Vimmerby.

Troja-Ljungby–Almtuna 0–6 (0–1, 0–2, 0–3)

Hockeyallsvenskan, SP Arena

Första perioden: 0–1 (19.06) Liam Danielsson (Oskar Asplund, Mikkel Øby Olsen).

Andra perioden: 0–2 (20.30) Lucas Stockselius (William Håkansson), 0–3 (27.57) Mikkel Øby Olsen (Melvin Wersäll, Frederik Schlyter).

Tredje perioden: 0–4 (41.50) Albin Eriksson (Melvin Wersäll, Edvin Hammarlund), 0–5 (42.24) Charlie Forslund (Anton Ohlsson, William Proos), 0–6 (59.54) Frederik Schlyter (Lucas Stockselius, Edvin Hammarlund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Troja-Ljungby: 3-1-1

Almtuna: 2-1-2

Nästa match:

Troja-Ljungby: IK Oskarshamn, hemma, 23 januari 19.00

Almtuna: Vimmerby HC, borta, 23 januari 19.00