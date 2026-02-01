Mälarö Hockey U18 vann toppmötet borta mot Trångsunds IF U18

Mälarö Hockey U18 vann med 4–3 mot Trångsunds IF U18

Vilmer Wesley matchvinnare för Mälarö Hockey U18

Mälarö Hockey U18:s fjärde seger för säsongen

Två topplag möttes i U18 division 1 östra B fortsättningsserie under söndagen när Trångsunds IF U18 tog emot tredjeplacerade Mälarö Hockey U18. Mälarö Hockey U18 vann matchen med 4–3 (0–1, 1–1, 3–1).

Det här betyder dock inga förändringar i tabellen. Trångsunds IF U18 är i fortsatt serieledning och Mälarö Hockey U18 på tredje plats.

Vilmer Wesley blev matchhjälte med sitt avgörande 4–3-mål med bara 44 sekunder kvar av slutperioden.

Trångsunds IF U18 hade inför matchen sju matcher i rad utan förlust.

Trångsunds IF U18–Mälarö Hockey U18 – mål för mål

Trångsunds IF U18 tog ledningen efter 17 minuter genom Carl Hemb med assist av Lucas Mossberg.

Efter 10.22 i andra perioden nätade Lukas Axelsson på pass av Oscar Sandberg och Theodor Bergström och gjorde 2–0. Mälarö Hockey U18:s Alexander Gredin gjorde 2–1 efter 13.05 framspelad av Vilmer Wesley och Joel Forsgren.

Därefter fixade Mälarö Hockey U18:s Alexander Täktén och Joel Forsgren att laget vände underläge till ledning med 2–3.

Trångsunds IF U18 kvitterade till 3–3 genom Oscar Sandberg i tredje perioden.

Mälarö Hockey U18 kunde dock avgöra till 3–4 med 44 sekunder kvar av matchen genom Vilmer Wesley.

Mälarö Hockey U18:s Joel Forsgren stod för fyra poäng, varav ett mål och Vilmer Wesley gjorde ett mål och två assist.

Lagen spelar mot varandra igen den 8 mars i Allhallen.

I nästa match möter Trångsunds IF U18 Wings Arlanda borta på torsdag 5 februari 19.45. Mälarö Hockey U18 möter Saltsjöbadens IF U18 tisdag 3 februari 19.30 hemma.

Trångsunds IF U18–Mälarö Hockey U18 3–4 (1–0, 1–1, 1–3)

U18 division 1 östra B fortsättningsserie, Stortorpshallen

Första perioden: 1–0 (17.21) Carl Hemb (Lucas Mossberg).

Andra perioden: 2–0 (30.22) Lukas Axelsson (Oscar Sandberg, Theodor Bergström), 2–1 (33.05) Alexander Gredin (Vilmer Wesley, Joel Forsgren).

Tredje perioden: 2–2 (45.51) Alexander Täktén (Joel Forsgren, John Wallner), 2–3 (50.14) Joel Forsgren (Vilmer Wesley, Ossian Brunell), 3–3 (51.05) Oscar Sandberg, 3–4 (59.16) Vilmer Wesley (Joel Forsgren, John Wallner).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Trångsunds IF U18: 4-0-1

Mälarö Hockey U18: 3-1-1

Nästa match:

Trångsunds IF U18: Wings HC Arlanda, borta, 5 februari 19.45

Mälarö Hockey U18: Saltsjöbadens IF, hemma, 3 februari 19.30