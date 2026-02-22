Lycksele SK U18 starkare än Bodens HF U18 – höll nollan och vann

Seger för Lycksele SK U18 med 3–0 mot Bodens HF U18

Albin Dahlberg matchvinnare för Lycksele SK U18

Bodens HF U18:s andra raka förlust

Lycksele SK U18 gjorde en stark match när laget vann på hemmaplan mot Bodens HF U18 i U18 division 1 norra A fortsättning herr. Matchen slutade med en klar seger för Lycksele SK U18, 3–0 (0–0, 1–0, 2–0).

– Det var en bra insats utav samtliga spelare idag, vilket gör att vi vinner denna relativt jämna match, kommenterade Lycksele SK U18:s lagledare Joachim Löfgren.

Brooklyn Tigers UHF U18 nästa för Lycksele SK U18

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

Det var först 8.01 in i andra perioden som Lycksele SK U18 tog ledningen genom Albin Dahlberg efter pass från Elias Aljowi och Molle Munter.

5.31 in i tredje perioden fick Wilmer Wännberg utdelning på pass av Axel Bygden och Vidar Högberg och ökade ledningen. Emmett Lindberg gjorde också 3–0 med assist av Melvin Lindberg och Axel Bygden efter 19.03.

Lycksele SK U18 har tre segrar och två förluster och 22–18 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Bodens HF U18 har två vinster och tre förluster och 8–12 i målskillnad.

Lycksele SK U18:s nya tabellposition är sjätte plats medan Bodens HF U18 är på fjärde plats. Noteras kan att Bodens HF U18 sedan den 31 januari har avancerat fem placeringar i tabellen.

Det här var fjärde mötet mellan Lycksele SK U18 och Bodens HF U18 den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Bodens HF vunnit.

Lycksele SK U18 tar sig an Brooklyn Tigers UHF U18 i nästa match hemma lördag 28 februari 16.45. Bodens HF U18 möter Sunderby SK U18 borta tisdag 24 februari 19.30.

Lycksele SK U18–Bodens HF U18 3–0 (0–0, 1–0, 2–0)

U18 division 1 norra A fortsättning herr, Swoosh Arena

Andra perioden: 1–0 (28.01) Albin Dahlberg (Elias Aljowi, Molle Munter).

Tredje perioden: 2–0 (45.31) Wilmer Wännberg (Axel Bygden, Vidar Högberg), 3–0 (59.03) Emmett Lindberg (Melvin Lindberg, Axel Bygden).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lycksele SK U18: 3-0-2

Bodens HF U18: 2-1-2

Nästa match:

Lycksele SK U18: Brooklyn Tigers UHF, hemma, 28 februari 16.45

Bodens HF U18: Sunderby SK div 1, borta, 24 februari 19.30