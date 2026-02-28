Lycksele SK U18 höll nollan och vann mot Brooklyn Tigers UHF U18

Lycksele SK U18 vann med 3–0 mot Brooklyn Tigers UHF U18

Lycksele SK U18:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Wilmer Wännberg tvåmålsskytt för Lycksele SK U18

Inte ett enda insläppt mål och tre mål framåt. Lycksele SK U18 vann på hemmaplan mot Brooklyn Tigers UHF U18 i U18 division 1 norra A fortsättning herr. Den målsnåla matchen slutade 3–0 (2–0, 1–0, 0–0).

Segern var Lycksele SK U18:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Wilmer Wännberg tvåmålsskytt för Lycksele SK U18

Lycksele SK U18 tog ledningen efter fyra minuter genom Wilmer Wännberg efter förarbete av Nilas Söder Jonsson och Pontus Löfgren. Laget gjorde 2–0 efter 12.42 när Nilas Söder Jonsson fick träff efter förarbete från Melvin Lindberg och Emil Stenman.

Till slut kom också 3–0 genom Wilmer Wännberg på pass av Pontus Löfgren och Nilas Söder Jonsson efter 10.06 i andra perioden.

I tredje perioden höll Lycksele SK U18 i sin 3–0-ledning och vann.

Lycksele SK U18:s Nilas Söder Jonsson stod för ett mål och två assists.

Med tre omgångar kvar är Lycksele SK U18 på femte plats i tabellen medan Brooklyn Tigers UHF U18 är på nionde plats. Ett fint lyft för Lycksele SK U18 som låg på nionde plats så sent som den 10 februari.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Lycksele SK U18 tar sig an Brooklyn Tigers HF U18 i nästa match hemma söndag 1 mars 13.45. Brooklyn Tigers UHF U18 möter Clemensnäs HC U18 hemma måndag 2 mars 18.30.

Lycksele SK U18–Brooklyn Tigers UHF U18 3–0 (2–0, 1–0, 0–0)

U18 division 1 norra A fortsättning herr, Swoosh Arena

Första perioden: 1–0 (4.38) Wilmer Wännberg (Nilas Söder Jonsson, Pontus Löfgren), 2–0 (12.42) Nilas Söder Jonsson (Melvin Lindberg, Emil Stenman).

Andra perioden: 3–0 (30.06) Wilmer Wännberg (Pontus Löfgren, Nilas Söder Jonsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lycksele SK U18: 4-0-1

Brooklyn Tigers UHF U18: 1-0-4

Nästa match:

Lycksele SK U18: Brooklyn Tigers HF, hemma, 1 mars 13.45

Brooklyn Tigers UHF U18: Clemensnäs HC div 1, hemma, 2 mars 18.30