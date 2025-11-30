Luleå vann mot Djurgården efter sent avgörande

Seger för Luleå med 3–2 mot Djurgården

Casper Juustovaara Karlsson gjorde två mål för Luleå

Andra raka segern för Luleå

Luleå tog till slut hem segern mot Djurgården i matchen hemma i Lulebohallen på söndagen. Segermålet för Luleå stod Casper Juustovaara Karlsson för 17.45 in i tredje perioden. Matchen i U20 nationell norra slutade 3–2 (2–0, 0–1, 1–1).

Casper Juustovaara Karlsson med två mål för Luleå

Luleå började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 3.42 slog Casper Juustovaara Karlsson till framspelad av David Thomasson och Neo Hirsch.

Laget gjorde 2–0 när Casper Kjölmoen hittade rätt efter pass från David Lövgren efter 19.10.

Efter 13.46 i andra perioden slog Hugo Lindell till framspelad av Max Lind och Leon Bjelkelöv Brunn och reducerade åt Djurgården.

17.21 in i tredje perioden satte Arvid Drott pucken på pass av Marcus Nordmark och Liam Redstedt och kvitterade.

Men mindre än en minut senare nätade Casper Juustovaara Karlsson återigen framspelad av Tsimafej Tuzin och David Thomasson och avgjorde matchen.

Det här var Luleås femte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Djurgårdens sjunde uddamålsförlust.

I tabellen innebär det här att Luleå nu ligger på sjunde plats i tabellen. Djurgården är på tredje plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Djurgårdens IF vunnit.

Luleå möter Skellefteå AIK U20 i nästa match hemma fredag 5 december 19.00. Djurgården möter samma dag Mora hemma.

Luleå–Djurgården 3–2 (2–0, 0–1, 1–1)

U20 nationell norra, Lulebohallen

Första perioden: 1–0 (3.42) Casper Juustovaara Karlsson (David Thomasson, Neo Hirsch), 2–0 (19.10) Casper Kjölmoen (David Lövgren).

Andra perioden: 2–1 (33.46) Hugo Lindell (Max Lind, Leon Bjelkelöv Brunn).

Tredje perioden: 2–2 (57.21) Arvid Drott (Marcus Nordmark, Liam Redstedt), 3–2 (57.45) Casper Juustovaara Karlsson (Tsimafej Tuzin, David Thomasson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Luleå: 2-2-1

Djurgården: 3-0-2

Nästa match:

Luleå: Skellefteå, hemma, 5 december

Djurgården: Mora, hemma, 5 december