Luleå vann – efter Benjamin Nyströms hattrick

Luleå vann med 6–2 mot Piteå

Luleås fjärde seger på de senaste fem matcherna

Benjamin Nyström tremålsskytt för Luleå

Benjamin Nyström stod för tre mål när Luleå vann mot Piteå på bortaplan i U18 regional norr herr. Till slut blev det 6–2 (1–0, 2–2, 3–0).

Piteås huvudtränare Mikael Berglund tyckte till om matchen:

– Vi är med och hotar i två perioder, sedan räcker vi inte riktigt till mot ett bra Luleå.

Segern var Luleås fjärde på de senaste fem matcherna.

I och med detta har Piteå fyra förluster i rad.

Luleå tog ledningen efter 17.46 genom Isak Ihs-Wozniak på pass av Hugo Westin. Efter 55 sekunder i andra perioden gjorde Luleå 0–2 genom Linus Pettersson.

Piteå reducerade dock till 1–2 genom Lias Blomgren efter 6.36 av perioden.

Luleå utökade ledningen på nytt genom Benjamin Nyström efter 6.46.

Piteå gjorde 2–3 genom Lukas Waaranperä efter 11.42 av perioden. Även i tredje perioden var Luleå starkast och gick från 2–3 till 2–6 genom två mål av Benjamin Nyström och ett mål av Vidar Fredriksson och avgjorde matchen.

Benjamin Nyström gjorde tre mål för Luleå och Veeti Virta hade tre assists.

För hemmalaget betyder resultatet elfte plats i tabellen. Luleå är på fjärde plats.

Piteå tar sig an Timrå IK U18 i nästa match borta lördag 11 oktober 16.00. Luleå möter samma dag 12.00 Östersund borta.

Piteå–Luleå 2–6 (0–1, 2–2, 0–3)

U18 regional norr herr, LF Arena

Första perioden: 0–1 (17.46) Isak Ihs-Wozniak (Hugo Westin).

Andra perioden: 0–2 (20.55) Linus Pettersson (Veeti Virta, Leonards Aleksandrs Grundmanis), 1–2 (26.36) Lias Blomgren (Yehor Polishchuk), 1–3 (26.46) Benjamin Nyström (Jan Rejthar, Veeti Virta), 2–3 (31.42) Lukas Waaranperä.

Tredje perioden: 2–4 (40.14) Benjamin Nyström (Veeti Virta, Leonards Aleksandrs Grundmanis), 2–5 (42.07) Benjamin Nyström (Jan Rejthar), 2–6 (55.45) Vidar Fredriksson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Piteå: 1-0-4

Luleå: 4-0-1

Nästa match:

Piteå: Timrå IK, borta, 11 oktober

Luleå: Östersunds IK, borta, 11 oktober