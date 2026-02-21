Luleå vann efter avgörande i tredje perioden mot gästande Mora

Luleå vann med 5–2 mot Mora

Tsimafej Tuzin matchvinnare för Luleå

Andra raka segern för Luleå

Det blev seger för Luleå hemma mot Mora i U20 nationell norra. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Luleå drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 5–2 (0–1, 1–0, 4–1).

Luleå hade sex raka förluster mot Mora inför lördagens match.

Leksand nästa för Luleå

Lukas Nikolaj Pettersen-Finckenhagen gav Mora ledningen efter 5.53 med assist av Colin Wetterberg.

Efter 14.05 i andra perioden slog David Lövgren till framspelad av Måns Josbrant och Casper Kjölmoen och kvitterade för Luleå.

Luleå hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 2.47 genom Tatu Mettovaara och gick upp till 4–1 innan Mora svarade.

5–2 blev det till slut för Luleå.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Mora vunnit.

Luleå möter Leksand i nästa match hemma söndag 22 februari 12.00. Mora möter samma dag Skellefteå AIK U20 borta.

Luleå–Mora 5–2 (0–1, 1–0, 4–1)

U20 nationell norra, Lulebohallen

Första perioden: 0–1 (5.53) Lukas Nikolaj Pettersen-Finckenhagen (Colin Wetterberg).

Andra perioden: 1–1 (34.05) David Lövgren (Måns Josbrant, Casper Kjölmoen).

Tredje perioden: 2–1 (42.47) Tatu Mettovaara (Anton Nilsson), 3–1 (43.49) Tsimafej Tuzin (David Thomasson, Lukas Kral), 4–1 (44.17) Casper Kjölmoen (David Lövgren, Oskars Nils Briedis), 4–2 (54.42) Simon Schmid (Anton Olsson, Jack Bodin), 5–2 (58.18) David Thomasson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Luleå: 3-2-0

Mora: 1-1-3

Nästa match:

Luleå: Leksand, hemma, 22 februari 12.00

Mora: Skellefteå, borta, 22 februari 12.00