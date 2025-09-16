Luleå vann efter avgörande i tredje perioden mot Brynäs

Luleå-seger med 7–5 mot Brynäs

Brian O’Neill gjorde tre mål för Luleå

Andra raka segern för Luleå

Det blev seger för Luleå borta mot Brynäs i SHL. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Luleå drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 5–7 (1–0, 3–4, 1–3).

Det var andra raka för Luleå, efter 5–0-segern mot Malmö i premiären.

Brian O’Neill med tre mål för Luleå

Brynäs tog ledningen efter 13.53, genom Jakob Silfverberg assisterad av Johan Larsson och Axel Andersson. Luleå förde spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 3–4 och ställningen efter två perioder var 4–4.

Bortalaget var starkast i även i tredje perioden. Laget vann perioden med 1–3 och matchen med 7–5.

Luleås Isac Hedqvist stod för tre poäng, varav ett mål, Brian O’Neill gjorde tre mål och Filip Eriksson hade tre assists. Jakob Silfverberg gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål för Brynäs.

I nästa match, torsdag 18 september 19.00, har Brynäs HV 71 borta i Husqvarna Garden, medan Luleå spelar hemma mot Rögle.

Brynäs–Luleå 5–7 (1–0, 3–4, 1–3)

SHL, Monitor ERP Arena

Första perioden: 1–0 (13.53) Jakob Silfverberg (Johan Larsson, Axel Andersson).

Andra perioden: 2–0 (24.33) Jakob Silfverberg (Johan Larsson, Nicklas Bäckstrom), 3–0 (25.21) Anton Rödin (Jakob Silfverberg), 4–0 (25.58) Johannes Kinnvall (Oskar Lindblom, Kieffer Bellows), 4–1 (30.36) Brian O’Neill (Frederic Allard, Einar Emanuelsson), 4–2 (31.05) Erik Gustafsson, 4–3 (32.01) Jakob Ihs-Wozniak (Jesper Sellgren, Frederic Allard), 4–4 (37.22) Brian O’Neill (Isac Hedqvist, Filip Eriksson).

Tredje perioden: 4–5 (44.13) Isac Hedqvist (Filip Eriksson), 5–5 (46.29) Axel Andersson (Nicklas Bäckstrom, Jakob Silfverberg), 5–6 (48.58) Brian O’Neill (Filip Eriksson, Isac Hedqvist), 5–7 (59.01) Erik Gustafsson (Casper Juustovaara Karlsson).

Nästa match:

Brynäs: HV 71, borta, 18 september

Luleå: Rögle BK, hemma, 18 september