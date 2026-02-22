Luleå U18 vann efter förlängning mot Timrå IK U18

Luleå U18 vann med 4–3 efter förlängning

Luleå U18:s femte seger på de senaste sex matcherna

Benjamin Nyström gjorde två mål för Luleå U18

Luleå U18:s väg till seger mot Timrå IK U18 hemma i U18 Nationell norra blev allt annat än enkel. Först i förlängningen kunde Luleå U18 avgöra till 4–3 (1–2, 1–0, 1–1, 1–0) och ta bonuspoängen. Matchhjälte blev Benjamin Nyström, som gjorde det avgörande målet i förlängningen.

Därmed har Luleå U18 vunnit fem matcher i rad i U18 Nationell norra.

Timrå IK U18 tog ledningen i början av första perioden genom Alvin Svanlund.

Luleå U18 kvitterade till 1–1 genom Linus Pettersson med 3.36 kvar att spela.

Efter 19.21 i matchen gjorde Timrå IK U18 1–2 genom Sixten Randefalk.

Luleå U18 kvitterade till 2–2 redan efter efter 1.26 i andra perioden genom Benjamin Nyström med assist av Jesse Suopanki och Melvin Wande.

Efter 18 sekunder i tredje perioden tog laget ledningen genom Otto Andersson på passning från Vidar Fredriksson och Melvin Wande. 14.47 in i tredje perioden satte Albin Klar pucken på pass av Alvin Svanlund och Lucas Brauer och kvitterade.

I förlängningen tog det 2.50 innan Luleå U18 avgjorde till 4–3. Matchvinnare för hemmalaget blev Benjamin Nyström.

Luleå U18:s Melvin Wande hade tre assists.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

Nästa motstånd för Luleå U18 är Modo Hockey U18. Lagen möts lördag 28 februari 16.00 i Lulebohallen. Timrå IK U18 tar sig an Almtuna borta söndag 1 mars 14.00.

Luleå U18–Timrå IK U18 4–3 (1–2, 1–0, 1–1, 1–0)

U18 Nationell norra, Lulebohallen

Första perioden: 0–1 (3.43) Alvin Svanlund (Alex Kristiansson), 1–1 (16.24) Linus Pettersson (Melvin Wande), 1–2 (19.21) Sixten Randefalk (Albin Klar).

Andra perioden: 2–2 (21.26) Benjamin Nyström (Jesse Suopanki, Melvin Wande).

Tredje perioden: 3–2 (40.18) Otto Andersson (Vidar Fredriksson, Melvin Wande), 3–3 (54.47) Albin Klar (Alvin Svanlund, Lucas Brauer).

Förlängning: 4–3 (62.50) Benjamin Nyström.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Luleå U18: 5-0-0

Timrå IK U18: 2-1-2

Nästa match:

Luleå U18: Modo Hockey, hemma, 28 februari 16.00

Timrå IK U18: Almtuna IS, borta, 1 mars 14.00