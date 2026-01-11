Luleå U18 vann borta mot Timrå IK U18

Luleå U18 segrade – 3–2 mot Timrå IK U18

Benjamin Nyström avgjorde för Luleå U18

Andra raka segern för Luleå U18

Luleå U18 tog till slut hem segern mot Timrå IK U18 i matchen borta i SCA Arena på söndagen. Matchen i U18 Nationell norra herr slutade 2–3 (0–1, 1–2, 1–0).

Modo Hockey U18 nästa för Luleå U18

Jan Rejthar gjorde 1–0 till Luleå U18 efter 12.19.

Luleå U18 gjorde två snabba mål i andra perioden och gick från 0–1 till 0–3, målen av Lo Axelsson och Benjamin Nyström och punkterade matchen.

Timrå IK U18 reducerade dock till 1–3 genom Alvin Svanlund med 2.25 kvar att spela av perioden.

Albin Klar såg till att Timrå IK U18 reducerade igen efter 17.36 i tredje perioden på pass av Elton Sandman. Det fastställde slutresultatet till 2–3.

När lagen senast möttes blev det seger för Luleå U18 med 5–2.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Timrå IK vann de två första mötena. Luleå HF vann senast lagen möttes.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 17 januari. Då möter Timrå IK U18 Brynäs i Lill-Strimma-hallen 14.00. Luleå U18 tar sig an Modo Hockey U18 borta 16.00.

Timrå IK U18–Luleå U18 2–3 (0–1, 1–2, 1–0)

U18 Nationell norra herr, SCA Arena

Första perioden: 0–1 (12.19) Jan Rejthar.

Andra perioden: 0–2 (25.13) Lo Axelsson (Leonards Aleksandrs Grundmanis, Melvin Wande), 0–3 (28.27) Benjamin Nyström (Melvin Wande, Lo Axelsson), 1–3 (37.35) Alvin Svanlund (Arvid Cleve, Elton Sandman).

Tredje perioden: 2–3 (57.36) Albin Klar (Elton Sandman).

Nästa match:

Timrå IK U18: Brynäs IF, hemma, 17 januari 14.00

Luleå U18: Modo Hockey, borta, 17 januari 16.00