Luleå U18 tog ny seger mot favoritmotståndet

Luleå U18 fortsätter att vinna mot Östersunds IK U18 i U18 Nationell norra herr. På lördagen segrade Luleå U18 på nytt – den här gången med hela 6–1 (2–1, 3–0, 1–0) borta i Östersund Arena. Det var Luleå U18:s tionde raka seger mot Östersunds IK U18.

Östersunds IK U18–Luleå U18 – mål för mål

Östersunds IK U18 tog ledningen i början av första perioden genom Oscar Sandgren.

Mille Björk och Jere Inkinen låg sen bakom vändningen till 1–2 för Luleå U18.

Även i andra perioden var Luleå U18 starkast och gick från 1–2 till 1–5 genom mål av Mille Huuva, Lo Axelsson och Kim Keskitalo.

1.37 in i tredje perioden satte Vidar Fredriksson pucken framspelad av Jesse Suopanki och Mille Björk och ökade ledningen.

Luleå U18 vann senast lagen möttes med 6–2 i Östersund Arena.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 21 februari i Lulebohallen.

Östersunds IK U18 tar sig an Skellefteå AIK U18 i nästa match hemma söndag 11 januari 11.15. Luleå U18 möter samma dag 11.00 Timrå IK U18 borta.

Östersunds IK U18–Luleå U18 1–6 (1–2, 0–3, 0–1)

U18 Nationell norra herr, Östersund Arena

Första perioden: 1–0 (3.15) Oscar Sandgren (Noel Svedén, William Gunnarsson), 1–1 (8.50) Mille Björk (Jan Rejthar, Isak Bergenstråhle), 1–2 (16.23) Jere Inkinen (Veeti Virta).

Andra perioden: 1–3 (29.48) Mille Huuva (Isak Linder, Kim Keskitalo), 1–4 (34.26) Lo Axelsson (Isak Ihs-Wozniak, Melvin Wande), 1–5 (37.23) Kim Keskitalo (Melvin Wande, Jesse Suopanki).

Tredje perioden: 1–6 (41.37) Vidar Fredriksson (Jesse Suopanki, Mille Björk).

Nästa match:

Östersunds IK U18: Skellefteå AIK, hemma, 11 januari 11.15

Luleå U18: Timrå IK, borta, 11 januari 11.00