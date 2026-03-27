Luleå med seger i matchserien mot Frölunda

Luleå har tagit ett grepp mot Frölunda, efter seger på hemmaplan med 2–1 (0–0, 0–0, 1–1, 1–0) efter förlängning i SM-kvartsfinalen. Luleå leder matchserien med 2-1.

Segermålet för Luleå stod Mathias Bromé för 10.24 in i fjärde perioden.

Inget av lagen fick in något mål i varken första eller andra perioden.

Frölunda tog ledningen först efter 16 minuter i tredje perioden genom Noah Dower Nilsson på passning från Arttu Ruotsalainen och Ivar Stenberg. 17.04 in i tredje perioden nätade Luleås Isac Hedqvist framspelad av Brendan Shinnimin och kvitterade.

Nästa match spelas på söndag 15.00 i Coop Norrbotten Arena.

Luleå–Frölunda 2–1 (0–0, 0–0, 1–1, 1–0)

SM-kvartsfinalen, Coop Norrbotten Arena

Tredje perioden: 0–1 (56.25) Noah Dower Nilsson (Arttu Ruotsalainen, Ivar Stenberg), 1–1 (57.04) Isac Hedqvist (Brendan Shinnimin).

Förlängning: 2–1 (70.24) Mathias Bromé (Erik Gustafsson).

Ställning i serien: Luleå–Frölunda 2–1

29 mars, 15.00, Luleå–Frölunda, i Coop Norrbotten Arena