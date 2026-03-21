Luleå klart för SM-kvartsfinal – avgjorde i tredje matchen
Följ HockeySverige på
Google news
Segern på hemmaplan med 4–2 (3–2, 0–0, 1–0) gör att Luleå har säkrat segern i matchserien mot Örebro Hockey i åttondelsfinalen i SM-slutspelet herr. Luleå vann totalt med 2-1 i matcher.
Luleå var starkast i första perioden som laget vann med 3–2.
Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.
3.58 in i tredje perioden nätade Luleås Ben Tardif återigen framspelad av Brendan Shinnimin och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 4–2.
Luleå är nu klart för SM-kvartsfinal.
Första perioden: 0–1 (2.59) Kalle Kossila (Gustav Backström, Teemu Turunen), 1–1 (6.45) Anton Levtchi (Pontus Andreasson, Markus Nurmi), 2–1 (17.43) Linus Omark (Oskari Laaksonen, Anton Levtchi), 2–2 (18.09) Kalle Kossila (Teemu Turunen, David Quenneville), 3–2 (18.35) Ben Tardif.
Tredje perioden: 4–2 (43.58) Ben Tardif (Brendan Shinnimin).
Den här artikeln handlar om: