Luleå klart för SM-kvartsfinal – avgjorde i tredje matchen

Hockeysverige
Segern på hemmaplan med 4–2 (3–2, 0–0, 1–0) gör att Luleå har säkrat segern i matchserien mot Örebro Hockey i åttondelsfinalen i SM-slutspelet herr. Luleå vann totalt med 2-1 i matcher.

Ben Tardif gjorde två mål för Luleå

Luleå var starkast i första perioden som laget vann med 3–2.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

3.58 in i tredje perioden nätade Luleås Ben Tardif återigen framspelad av Brendan Shinnimin och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 4–2.

Luleå är nu klart för SM-kvartsfinal.

Luleå–Örebro Hockey 4–2 (3–2, 0–0, 1–0)

Åttondelsfinalen i SM-slutspelet herr

Första perioden: 0–1 (2.59) Kalle Kossila (Gustav Backström, Teemu Turunen), 1–1 (6.45) Anton Levtchi (Pontus Andreasson, Markus Nurmi), 2–1 (17.43) Linus Omark (Oskari Laaksonen, Anton Levtchi), 2–2 (18.09) Kalle Kossila (Teemu Turunen, David Quenneville), 3–2 (18.35) Ben Tardif.

Tredje perioden: 4–2 (43.58) Ben Tardif (Brendan Shinnimin).

Slutresultat i serien: Luleå–Örebro Hockey 2–1

