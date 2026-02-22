Luleå föll – trots comeback mot Leksand

Leksand vann med 4–3 mot Luleå

Leksands fjärde seger på de senaste fem matcherna

Jan-Christian Kneubühler avgjorde för Leksand

Hemmalaget Luleå kom tillbaka från underläge 1–3 till 3–3 i tredje perioden. Trots det fick laget se sig besegrat av Leksand i söndagens möte i U20 nationell norra. 3–4 (1–1, 1–2, 1–1) slutade matchen.

Segern var Leksands fjärde på de senaste fem matcherna.

Mora nästa för Leksand

Rasmus Orenäs gav gästande Leksand ledningen efter 17 minuters spel efter pass från Adam Andersson. 1–1 kom efter 18.10 när David Thomasson slog till på passning från Casper Juustovaara Karlsson och Neo Hirsch.

Leksand startade andra perioden starkast. Laget gick från 1–1 till 1–3 genom mål av Hugo Allvin och Zaki Crookes innan Luleå svarade och gjorde 3–2 genom Neo Hirsch.

8.58 in i tredje perioden fick Anton Nilsson utdelning på pass av Neo Hirsch och Joseph Harmouche och kvitterade. 11.29 in i perioden nätade Leksands Jan-Christian Kneubühler framspelad av Pax Kleffner och Vilgot Lidén och avgjorde matchen. Det fastställde slutresultatet till 3–4.

Neo Hirsch gjorde ett mål för Luleå och två målgivande passningar.

Resultatet innebär att Luleå ligger kvar på sjätte plats och Leksand på andra plats i tabellen.

Det här var fjärde mötet mellan Luleå och Leksand den här säsongen. Leksand vann de två första mötena. Luleå HF vann senast lagen möttes.

Luleå tar sig an Modo Hockey U20 i nästa match borta lördag 28 februari 16.00. Leksand möter Mora borta torsdag 26 februari 19.00.

Luleå–Leksand 3–4 (1–1, 1–2, 1–1)

U20 nationell norra, Coop Norrbotten Arena

Första perioden: 0–1 (17.30) Rasmus Orenäs (Adam Andersson), 1–1 (18.10) David Thomasson (Casper Juustovaara Karlsson, Neo Hirsch).

Andra perioden: 1–2 (21.30) Hugo Allvin (Noah Svensson), 1–3 (29.05) Zaki Crookes (Jan-Christian Kneubühler, Vilgot Lidén), 2–3 (35.16) Neo Hirsch (Tsimafej Tuzin, Patrik Rusznyak).

Tredje perioden: 3–3 (48.58) Anton Nilsson (Neo Hirsch, Joseph Harmouche), 3–4 (51.29) Jan-Christian Kneubühler (Pax Kleffner, Vilgot Lidén).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Luleå: 2-2-1

Leksand: 4-1-0

Nästa match:

Luleå: Modo Hockey, borta, 28 februari 16.00

Leksand: Mora, borta, 26 februari 19.00