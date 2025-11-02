Ludvika/Smedjebacken bröt tunga sviten mot Falu 2

Ludvika/Smedjebacken segrade – 7–2 mot Falu 2

Lucas Silvennoinen matchvinnare för Ludvika/Smedjebacken

Falu 2:s sjunde raka förlust

Det blev fem raka förluster i U18 division 1 västra B herr för Ludvika/Smedjebacken. Men på söndagen hemma mot Falu 2 kom trendbrottet. Matchen i Hitachi Arena slutade 7–2 (2–0, 2–1, 3–1).

Ludvika/Smedjebacken–Falu 2 – mål för mål

Ludvika/Smedjebacken tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. Falu 2 reducerade dock till 2–1 genom Viggo Söderholm tidigt i andra perioden av perioden.

Ludvika/Smedjebacken gjorde dock två mål och gick från 2–1 till 4–1, målen av Lucas Silvennoinen och Hannes Lind. Ludvika/Smedjebacken stod därefter för tre raka mål i början av tredje perioden när laget gick från 4–1 till 7–1 på bara 5.44.

Karl Wassberg reducerade förvisso men närmare än 7–2 kom inte Falu 2. Ludvika/Smedjebacken tog därmed en säker seger.

Ludvika/Smedjebackens Hannes Lind stod för två mål och ett assist.

Den 14 december tar lagen sig an varandra igen, då i Lugnets Ishall.

Söndag 9 november spelar Ludvika/Smedjebacken hemma mot Häradsbygden 14.10 och Falu 2 mot Malung borta 16.00 i Malungs Ishall.

Ludvika/Smedjebacken–Falu 2 7–2 (2–0, 2–1, 3–1)

U18 division 1 västra B herr, Hitachi Arena

Första perioden: 1–0 (2.27) William Nilsson (Emil Karelius Lindberg), 2–0 (18.12) Alfred Granberg (Hannes Lind, Oliver Härdin).

Andra perioden: 2–1 (21.14) Viggo Söderholm (Elias Liljemark, Neo Berg), 3–1 (25.37) Lucas Silvennoinen (Edvin Forsman), 4–1 (38.32) Hannes Lind (Jakob Ahlman, Loke Jepsen).

Tredje perioden: 5–1 (42.21) Hannes Lind (Oliver Härdin), 6–1 (44.31) Loke Jepsen (Lucas Silvennoinen, Gustav Holmer), 7–1 (48.05) Alfred Granberg (Emil Karelius Lindberg), 7–2 (52.37) Karl Wassberg (Viggo Söderholm).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ludvika/Smedjebacken: 1-0-4

Falu 2: 0-0-5

Nästa match:

Ludvika/Smedjebacken: Häradsbygdens Sportsällskap, hemma, 9 november

Falu 2: Malungs IF, borta, 9 november