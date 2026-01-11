Ludvika/Smedjebacken avgjorde i tredje perioden i segern mot Borlänge Hockey 2

Seger för Ludvika/Smedjebacken med 6–5 mot Borlänge Hockey 2

Emil Karelius Lindberg tvåmålsskytt för Ludvika/Smedjebacken

Tre raka mål av Ludvika/Smedjebacken

Ludvika/Smedjebacken vann matchen hemma mot Borlänge Hockey 2 i U18 division 1 västra B vår efter avgörande sent. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Ludvika/Smedjebacken fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 6–5 (2–2, 1–1, 3–2).

Emil Karelius Lindberg med två mål för Ludvika/Smedjebacken

Borlänge Hockey 2 tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av knappt en minuter.

Ludvika/Smedjebacken reducerade och kvitterade till 2–2 genom Oliver Härdin och Ludvig Nilsson i början av perioden.

Axel Björklund gav Borlänge Hockey 2 ledningen tidigt i andra perioden efter pass från Olle Tolförs. Efter 8.04 i andra perioden nätade Emil Karelius Lindberg på pass av Lucas Silvennoinen och Gustav Holmer och kvitterade för Ludvika/Smedjebacken.

Ludvika/Smedjebacken gick med två raka mål i tredje perioden upp i en 5–3-ledning innan Borlänge Hockey 2 svarade och gick ikapp. Kvitteringen stod Pelle Björk för framspelad av Per Berg efter 8.59.

I slutminuterna var det dock Ludvika/Smedjebacken som nådde längst. Emil Karelius Lindberg gjorde matchavgörande 6–5 efter 12.21, på pass av Loke Jepsen och Lucas Silvennoinen.

Ludvika/Smedjebackens Loke Jepsen hade tre assists och Lucas Silvennoinen gjorde ett mål och två målgivande passningar.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Ludvika/Smedjebacken med 7–5.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Ludvika/Smedjebacken tar sig an Orsa i nästa match borta söndag 18 januari 13.15.

Ludvika/Smedjebacken–Borlänge Hockey 2 6–5 (2–2, 1–1, 3–2)

U18 division 1 västra B vår, Hitachi Arena

Första perioden: 0–1 (1.44) Teodor Macko, 0–2 (2.27) Alfred Larsson (Roberts Vesko, William Signal Lithén), 1–2 (4.16) Oliver Härdin (Hannes Lind, Ludvig Nilsson), 2–2 (10.06) Ludvig Nilsson (Loke Jepsen, Jakob Ahlman).

Andra perioden: 2–3 (21.36) Axel Björklund (Olle Tolförs), 3–3 (28.04) Emil Karelius Lindberg (Lucas Silvennoinen, Gustav Holmer).

Tredje perioden: 4–3 (41.34) Lucas Silvennoinen (Loke Jepsen), 5–3 (42.59) Alfred Granberg (Filip Lundström, Melker Anulf), 5–4 (44.20) Axel Björklund (Roberts Vesko), 5–5 (48.59) Pelle Björk (Per Berg), 6–5 (52.21) Emil Karelius Lindberg (Loke Jepsen, Lucas Silvennoinen).

Nästa match:

Ludvika/Smedjebacken: Orsa IK, borta, 18 januari 13.15