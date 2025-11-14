Los Angeles vann efter förlängning mot Toronto

Los Angeles vann med 4–3 efter förlängning

Los Angeles fjärde seger på de senaste fem matcherna

Quinton Byfield matchvinnare för Los Angeles

Matchen mellan Toronto och Los Angeles i NHL slutade lika efter full tid. Först i förlängningen kunde bortalaget avgöra till 4–3 (0–2, 2–1, 1–0, 1–0). Stor matchhjälte 35 sekunder in i förlängningen blev Quinton Byfield som stod för det avgörande målet.

Segern var Los Angeles fjärde på de senaste fem matcherna, och femte raka segern på bortaplan.

Resultatet innebär att Toronto nu har fyra förluster i rad.

Toronto–Los Angeles – mål för mål

Toronto tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. Los Angeles reducerade och kvitterade till 2–2 genom Warren Foegele och Kevin Fiala i andra perioden.

Toronto gjorde 3–2 genom John Tavares som gjorde sitt andra mål efter 17.16. 13.10 in i tredje perioden slog Alex Laferriere till framspelad av Brandt Clarke och Brian Dumoulin och kvitterade. Stor matchhjälte för Los Angeles 35 sekunder in i förlängningen blev Quinton Byfield med det avgörande målet i förlängningen.

Det här var Torontos fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Los Angeles sjätte uddamålsseger.

Lagen möts igen 5 april i Crypto.com Arena.

Söndag 16 november 01.00 möter Toronto Chicago borta i United Center medan Los Angeles spelar borta mot Ottawa.

Toronto–Los Angeles 3–4 (2–0, 1–2, 0–1, 0–1)

NHL, Scotiabank Arena

Första perioden: 1–0 (8.06) Bobby Mcmann, 2–0 (16.39) John Tavares (Matthew Knies, Oliver Ekman Larsson).

Andra perioden: 2–1 (26.51) Warren Foegele (Drew Doughty, Mikey Anderson), 2–2 (35.41) Kevin Fiala (Quinton Byfield), 3–2 (37.16) John Tavares (William Nylander, Matthew Knies).

Tredje perioden: 3–3 (53.10) Alex Laferriere (Brandt Clarke, Brian Dumoulin).

Förlängning: 3–4 (60.35) Quinton Byfield (Drew Doughty, Adrian Kempe).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Toronto: 1-1-3

Los Angeles: 4-0-1

Nästa match:

Toronto: Chicago Blackhawks, borta, 16 november

Los Angeles: Ottawa Senators, borta, 16 november