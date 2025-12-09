Los Angeles tog ny seger mot favoritmotståndet

Los Angeles vann med 4–2 mot Utah Mammoth

Joel Armia gjorde två mål för Los Angeles

Anze Kopitar avgjorde för Los Angeles

Tre raka segrar hade Los Angeles mot just Utah Mammoth i NHL inför tisdagens match. Och på tisdagen segrade Los Angeles på nytt – den här gången med 4–2 (2–0, 0–1, 2–1) borta i Vivint Arena.

Joel Armia gjorde två mål för Los Angeles

Los Angeles tog ledningen efter sju minuters spel genom Adrian Kempe efter förarbete från Kevin Fiala.

Laget gjorde 0–2 efter 10.04 när Joel Armia hittade rätt på passning från Kevin Fiala.

Dylan Guenther reducerade för Utah Mammoth tidigt i andra perioden framspelad av Clayton Keller och Michail Sergatjov.

Efter 16 sekunder i tredje perioden gjorde Los Angeles 1–3 genom Anze Kopitar.

Utah Mammoth reducerade dock till 2–3 genom Clayton Keller efter 12.26 av perioden.

Los Angeles kunde dock avgöra till 2–4 med 1.38 kvar av matchen genom Joel Armia.

Utah Mammoth har två vinster och tre förluster och 16–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Los Angeles har tre vinster och två förluster och 14–8 i målskillnad.

Utah Mammoth tar sig an Florida i nästa match hemma torsdag 11 december 03.00. Los Angeles möter samma dag 04.00 Seattle borta.

Utah Mammoth–Los Angeles 2–4 (0–2, 1–0, 1–2)

NHL, Vivint Arena

Första perioden: 0–1 (7.45) Adrian Kempe (Kevin Fiala), 0–2 (10.04) Joel Armia (Kevin Fiala).

Andra perioden: 1–2 (20.12) Dylan Guenther (Clayton Keller, Michail Sergatjov).

Tredje perioden: 1–3 (40.16) Anze Kopitar (Adrian Kempe, Joel Edmundson), 2–3 (52.26) Clayton Keller (Nick Schmaltz, JJ Peterka), 2–4 (58.22) Joel Armia.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Utah Mammoth: 2-0-3

Los Angeles: 3-0-2

Nästa match:

Utah Mammoth: Florida Panthers, hemma, 11 december

Los Angeles: Seattle Kraken, borta, 11 december