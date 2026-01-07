Linus Skager matchhjälte med två sena mål för Troja-Ljungby

Seger för Troja-Ljungby med 3–2 efter förlängning

Troja-Ljungbys Linus Skager tvåmålsskytt

Femte segern för Troja-Ljungby

Linus Skager blev stor matchhjälte för Troja-Ljungby som tog en tung seger på bortaplan mot Västerås i hockeyallsvenskan på onsdagen. Först med kvitteringen till 2–2 efter 19.10 i tredje perioden. Sen med avgörandet till 3–2 i förlängningen.

Därmed slutade sviten vid sju förluster i rad för Troja-Ljungby.

Troja-Ljungbys Linus Skager tvåmålsskytt

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

Det var först 2.18 in i andra perioden som Västerås tog ledningen genom Oskar Kvist efter pass från Anton Mylläri.

Troja-Ljungby kvitterade till 1–1 genom Filip Lennström i början av tredje perioden i tredje perioden.

Västerås tog ledningen på nytt genom Jimmie Jansson med 3.38 kvar i perioden i tredje perioden.

Troja-Ljungby kvitterade till 2–2 genom Linus Skager med 50 sekunder kvar av perioden.

Matchvinnare för bortalaget Troja-Ljungby 27 sekunder in i förlängningen blev Linus Skager med det avgörande 3–2-målet.

Resultatet innebär att Västerås ligger kvar på 13:e plats och Troja-Ljungby sist, på 14:e plats i tabellen.

Västerås möter Björklöven i nästa match borta fredag 9 januari 19.00. Troja-Ljungby möter samma dag Mora borta.

Västerås–Troja-Ljungby 2–3 (0–0, 1–0, 1–2, 0–1)

Hockeyallsvenskan, ABB Arena Nord

Andra perioden: 1–0 (22.18) Oskar Kvist (Anton Mylläri).

Tredje perioden: 1–1 (41.31) Filip Lennström (Calle Ehrnberg, Axel Wemmenborn), 2–1 (56.22) Jimmie Jansson (Niclas Lundgren, Kim Rosdahl), 2–2 (59.10) Linus Skager (Jonathan Wikström, Axel Wemmenborn).

Förlängning: 2–3 (60.27) Linus Skager (Jonathan Wikström, Tom Hedberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Västerås: 1-1-3

Troja-Ljungby: 1-1-3

Nästa match:

Västerås: IF Björklöven, borta, 9 januari 19.00

Troja-Ljungby: Mora IK, borta, 9 januari 19.00