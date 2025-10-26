Linköping vann mot Djurgården efter Sara Hjalmarssons två mål

Linköping segrade – 4–1 mot Djurgården

Sara Hjalmarsson gjorde två mål för Linköping

Naomi Rogge matchvinnare för Linköping

Det blev Linköping som gick segrande ur mötet med Djurgården i SDHL på hemmaplan, med 4–1 (1–1, 3–0, 0–0).

Sara Hjalmarsson tvåmålsskytt för Linköping

Första perioden var jämn. Linköping inledde bäst och tog ledningen tidigt genom Madeleine Leidt efter 3.20, men Djurgården kvitterade genom Tiffany Hill bara två minuter senare. I andra perioden var det Linköping som var starkast och gick från 1–1 till 4–1 genom två mål av Sara Hjalmarsson och ett mål av Naomi Rogge. I tredje perioden höll Linköping i sin 4–1-ledning och vann.

Sara Hjalmarsson gjorde två mål för Linköping och spelade dessutom fram till ett mål och Madeleine Leidt stod för ett mål och två assists.

Linköping har tre segrar och två förluster och 12–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Djurgården har två vinster och tre förluster och 10–15 i målskillnad.

Resultatet innebär att Linköping ligger kvar på sjätte plats och Djurgården på sjunde plats i tabellen.

Linköping tar sig an Frölunda HC i nästa match borta fredag 31 oktober 19.00. Djurgården möter Brynäs hemma onsdag 29 oktober 19.00.

Linköping–Djurgården 4–1 (1–1, 3–0, 0–0)

SDHL, Saab Arena

Första perioden: 1–0 (3.20) Madeleine Leidt (Sara Hjalmarsson, Ellie Kaiser), 1–1 (5.10) Tiffany Hill (Isabelle Leijonhielm).

Andra perioden: 2–1 (21.57) Naomi Rogge (Thea Liodden, Emma Johnson), 3–1 (29.24) Sara Hjalmarsson (Madeleine Leidt), 4–1 (32.41) Sara Hjalmarsson (Madeleine Leidt, Sophie Helgeson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Linköping: 3-0-2

Djurgården: 2-1-2

Nästa match:

Linköping: Frölunda HC, borta, 31 oktober

Djurgården: Brynäs IF, hemma, 29 oktober