Linköping nollade Karlskrona – vann på hemmaplan
- Linköping segrade – 4–0 mot Karlskrona
- Felix Mattsson matchvinnare för Linköping
- Andra raka segern för Linköping
Linköping höll nollan på hemmaplan mot Karlskrona i U18 regional syd herr. Matchen slutade 4–0 (3–0, 1–0, 0–0).
Linköping har startat med två raka segrar, efter 3–1 mot Malmö i premiären.
Vita Hästen nästa för Linköping
Linköping stod för tre raka mål i början av första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 3.40. Till slut kom också 4–0-målet genom William Boman framspelad av Eric Sevallius och Melker Linder efter 1.34 i andra perioden. Tredje perioden blev mållös, och Linköping höll i sin 4–0-ledning och vann.
Linköping tar sig an Vita Hästen i nästa match borta söndag 21 september 14.00. Karlskrona möter samma dag 16.00 HV 71 hemma.
Linköping–Karlskrona 4–0 (3–0, 1–0, 0–0)
U18 regional syd herr, Stångebro Ishall
Första perioden: 1–0 (4.00) Felix Mattsson (Eric Sevallius, William Boman), 2–0 (6.23) Victor Tjäder (Lucas Toumeh, Oliver Ericsson), 3–0 (7.40) Benjamin Jismyr.
Andra perioden: 4–0 (21.34) William Boman (Eric Sevallius, Melker Linder).
Nästa match:
Linköping: HC Vita Hästen, borta, 21 september
Karlskrona: HV 71, hemma, 21 september
