Linköping imponerade – höll nollan och vann

Linköping segrade – 2–0 mot Luleå

Ty Rattie matchvinnare för Linköping

Andra förlusten i följd för Luleå

Linköping höll nollan och vann på bortaplan mot Luleå i SHL. Matchen slutade 0–2 (0–1, 0–1, 0–0).

Luleå–Linköping – mål för mål

Ty Rattie gjorde 1–0 till Linköping efter 16 minuters spel framspelad av Nicholas Shore. Efter 7.18 i andra perioden slog Jakub Vrana till, på pass av Fredrik Karlström och Eskild Bakke Olsen och gjorde 0–2. Tredje perioden blev mållös och Linköping höll i sin 2–0-ledning och vann.

Det här betyder att Luleå är kvar på tionde plats och Linköping stannar sist, på 14:e plats, i tabellen. Luleå var etta i tabellen för 13 dagar sedan, men har tappat sedan dess.

Luleå tar sig an Timrå IK i nästa match borta lördag 4 oktober 18.00. Linköping möter samma dag 15.15 HV 71 hemma.

Luleå–Linköping 0–2 (0–1, 0–1, 0–0)

SHL, Coop Norrbotten Arena

Första perioden: 0–1 (16.48) Ty Rattie (Nicholas Shore).

Andra perioden: 0–2 (27.18) Jakub Vrana (Fredrik Karlström, Eskild Bakke Olsen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Luleå: 1-0-4

Linköping: 2-0-3

Nästa match:

Luleå: Timrå IK, borta, 4 oktober

Linköping: HV 71, hemma, 4 oktober