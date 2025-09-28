Linköping avgjorde i tredje perioden mot Färjestad

Linköping vann med 2–1 mot Färjestad

Hana Haasova avgjorde för Linköping

Tredje raka förlusten för Färjestad

Linköping segrade borta mot Färjestad i SDHL. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Linköping fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 1–2 (1–1, 0–0, 0–1).

Färjestad nästa för Linköping

Första perioden var jämn. Linköping inledde bäst och tog ledningen genom Ellie Kaiser efter 7.06, men Färjestad kvitterade genom Ella Albinsson efter 12.04.

Andra perioden blev mållös. 1.01 in i tredje perioden nätade Linköpings Hana Haasova och avgjorde matchen. Det fastställde slutresultatet till 1–2.

Det här var Färjestads tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Linköpings tredje uddamålsseger.

Lagen möts igen i Saab Arena fredag 3 oktober 19.00.

Färjestad–Linköping 1–2 (1–1, 0–0, 0–1)

SDHL, Löfbergs Arena

Första perioden: 0–1 (7.06) Ellie Kaiser (Ayaka Hitosato), 1–1 (12.04) Ella Albinsson (Julie Gough).

Tredje perioden: 1–2 (41.01) Hana Haasova.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Färjestad: 1-0-4

Linköping: 3-0-2

Nästa match:

Färjestad: Linköping HC, borta, 3 oktober

Linköping: Färjestad BK, hemma, 3 oktober