Lindlövens segerrad fortsätter efter 7–4 mot Borlänge

Lindlöven segrade – 7–4 mot Borlänge

Lindlövens femte seger på de senaste fem matcherna

Oliver Arle Östergren med två mål för Lindlöven

Lindlöven är svårstoppat för tillfället. När laget mötte Borlänge borta i Borlänge Ishall på söndagen blev det ännu en seger. Slutresultatet 4–7 (0–3, 3–1, 1–3) innebär att Lindlöven nu har fem segrar i följd i hockeyettan norra och är fortfarande obesegrat i år.

Lukas Johansson gjorde avgörande målet

Lindlöven var vassast i första perioden. Laget vann perioden klart med 3–0.

Borlänge hade greppet över spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 3–1 och ställningen efter två perioder var 3–4.

Lindlöven stod därefter för tre raka mål i tredje perioden när laget gick från 3–4 till 3–7.

Calle Karlsson reducerade förvisso men närmare än 4–7 kom inte Borlänge. Lindlöven tog därmed en stabil seger.

Lindlövens Lukas Johansson stod för tre poäng, varav ett mål och Sebastian Falk hade tre assists.

Borlänge har nio poäng och Lindlöven har 15 poäng efter fem omgångar.

På lördag 25 oktober 16.00 spelar Borlänge hemma mot Örnsköldsvik Hockey och Lindlöven borta mot Sundsvall.

Borlänge–Lindlöven 4–7 (0–3, 3–1, 1–3)

Hockeyettan norra, Borlänge Ishall

Första perioden: 0–1 (0.46) Johannes Jämsén (Sebastian Falk), 0–2 (3.22) Oliver Arle Östergren (Filip Forsmark), 0–3 (16.01) Jesper Broeng (Sebastian Falk, Lukas Johansson).

Andra perioden: 1–3 (22.37) Calle Karlsson (Melker Bertals), 1–4 (22.47) Emil Norberg (Linus Sjöqvist, Filip Forsmark), 2–4 (28.03) Tim Palmberg (Eric Hultgren, Viktor Johansson), 3–4 (32.16) Gustav Lindström (Tim Palmberg).

Tredje perioden: 3–5 (41.03) Lukas Johansson (Hannes Wenell), 3–6 (44.34) Simon Nyhlén-Persson (Sebastian Falk, Lukas Johansson), 3–7 (54.04) Oliver Arle Östergren (Isak Jonsson, Olle Hilmersson), 4–7 (59.37) Calle Karlsson (Gustav Lindström, Eric Hultgren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Borlänge: 3-0-2

Lindlöven: 5-0-0

Nästa match:

Borlänge: Örnsköldsvik Hockey, hemma, 25 oktober

Lindlöven: IF Sundsvall Hockey, borta, 25 oktober