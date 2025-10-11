Lindlöven vann trots uppryckning av Kiruna

Lindlöven vann med 4–2 mot Kiruna

Gustav Karlsson matchvinnare för Lindlöven

Tredje raka segern för Lindlöven

Matchen mellan Lindlöven och Kiruna i hockeyettan norra slutade 4–2 (3–0, 1–1, 0–1). Hemmalaget Lindlöven gjorde en riktigt stark första period och ledde med 3–0 och lyckades hålla undan till seger, trots att Kiruna lyfte sig.

Lindlövens tränare Lennart Hermansson:

– Inte någon av våra bästa insatser men vi ska vara nöjd med vissa delar av matchen och framför allt tre poäng. Vi ser fram emot morgondagens match mot Kalix.

Lindlöven–Kiruna – mål för mål

Lindlöven stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 4.50. Efter 3.20 i andra perioden ökade Lindlöven på till 4–0 genom Sebastian Falk.

Kiruna reducerade dock till 4–1 genom Svante Koivuniemi efter 13.03 av perioden. Kiruna reducerade igen efter 16.28 i tredje perioden genom Ludvig Warg framspelad av Robert Ossipov och Olle Söderlund. 4–2-målet blev matchens sista.

Lindlöven har nu nio poäng efter tre spelade matcher medan Kiruna är utan poäng efter två matcher.

Lindlöven tar sig an Kalix i nästa match hemma söndag 12 oktober 16.00. Kiruna möter samma dag 15.00 Forshaga borta.

Lindlöven–Kiruna 4–2 (3–0, 1–1, 0–1)

Hockeyettan norra, Lindehov

Första perioden: 1–0 (13.17) Linus Sjöqvist (Isak Jonsson, Filip Forsmark), 2–0 (15.01) Lukas Johansson (Johannes Jämsén, Olle Hilmersson), 3–0 (18.07) Gustav Karlsson (Jesper Broeng, Hannes Wenell).

Andra perioden: 4–0 (23.20) Sebastian Falk (Isak Jonsson, Oliver Arle Östergren), 4–1 (33.03) Svante Koivuniemi (Hampus Landström, Melvin Råman).

Tredje perioden: 4–2 (56.28) Ludvig Warg (Robert Ossipov, Olle Söderlund).

Nästa match:

Lindlöven: Kalix HC, hemma, 12 oktober

Kiruna: Forshaga IF, borta, 12 oktober