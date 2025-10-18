Lindlöven vann efter avgörande i tredje perioden mot gästande Häradsbygden

Seger för Lindlöven med 3–2 mot Häradsbygden

Lindlövens Lukas Ytter tvåmålsskytt

Andra raka segern för Lindlöven

Det blev seger för Lindlöven hemma mot Häradsbygden i U20 division 1 västra A herr. Efter två perioder var matchen oavgjord, men sen gjorde Lukas Ytter 2–2 och två minuter senare Lukas Ytter 3–2. Matchen slutade 3–2 (0–0, 1–1, 2–1).

Lukas Ytter slog till 16.19 in i tredje perioden och blev matchhjälte med sitt 3–2-mål.

Det var andra raka för Lindlöven, efter 13–2-segern mot Västerås Pickels HC i premiären.

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. Häradsbygden gjorde 0–1 genom Atle Kjellnäs efter 10.10 i andra perioden.

Lindlöven kvitterade till 1–1 genom Noah Lagerman med 1.52 kvar att spela av perioden. Efter 11.30 i tredje perioden gjorde Häradsbygden 1–2 genom Ludwig Bergström.

Därefter fixade Lindlövens Lukas Ytter att laget vände underläge till ledning med 3–2, med två raka mål.

Den 10 januari spelar lagen mot varandra på nytt, i Clas Ohlson Foundation Arena.

Lindlöven tar sig an Gävle i nästa match borta lördag 1 november 12.00. Häradsbygden möter Gävle hemma lördag 8 november 12.00.

Lindlöven–Häradsbygden 3–2 (0–0, 1–1, 2–1)

U20 division 1 västra A herr, Lindehov

Andra perioden: 0–1 (30.10) Atle Kjellnäs (Isac Fors), 1–1 (38.08) Noah Lagerman (Wiggo Centervad).

Tredje perioden: 1–2 (51.30) Ludwig Bergström, 2–2 (54.48) Lukas Ytter (Wilmer Axnér), 3–2 (56.19) Lukas Ytter (Wilmer Axnér, Hampus Karlsson).

Nästa match:

Lindlöven: Gävle GIK, borta, 1 november

Häradsbygden: Gävle GIK, hemma, 8 november