Lindlöven utklassade Sollentuna på bortaplan

Lindlöven-seger med 8–1 mot Sollentuna

Lukas Johansson tremålsskytt för Lindlöven

Simon Nyhlén-Persson avgjorde för Lindlöven

Lindlöven dominerade stort när laget vann på bortaplan mot Sollentuna i hockeyettan norra med hela 8–1 (3–0, 4–1, 1–0).

Lindlövens tränare Lennart Hermansson tyckte till om matchen:

– Mycket bra match från vår sida idag, högt puck tempo och fina kombinationer samt ett aggressivt försvarsspel gjorde oss svårslagna idag. 7–1 efter två perioder och det är lätt att man börjar fuska men grabbarna stängde ner matchen på ett mycket bra sätt, alla taggar i och kör i 60 min!

Det var andra raka segern för Lindlöven, efter 4–3 mot Falu IF i premiären.

Lindlöven stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3. Lindlöven tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 0–4 efter 2.02 genom Lukas Johansson och gick upp till 0–6 innan Sollentuna svarade.

I periodpausen hade Lindlöven ledningen med 1–7. 16.31 in i tredje perioden nätade Lindlövens Sebastian Falk framspelad av Isak Jonsson och Gustav Karlsson och ökade ledningen. 1–8-målet blev matchens sista.

Lukas Johansson gjorde tre mål för Lindlöven och Sebastian Falk stod för tre poäng, varav ett mål.

Lördag 11 oktober 16.00 möter Sollentuna Örnsköldsvik Hockey borta i Skyttishallen medan Lindlöven spelar hemma mot Kiruna.

Sollentuna–Lindlöven 1–8 (0–3, 1–4, 0–1)

Hockeyettan norra

Första perioden: 0–1 (1.55) Lukas Johansson (Amill Andersson), 0–2 (7.09) Simon Nyhlén-Persson (Jesper Broeng, Sebastian Falk), 0–3 (14.49) Lukas Johansson (Olle Hilmersson, Elias Holmberg).

Andra perioden: 0–4 (22.02) Lukas Johansson (Gustav Karlsson, Gustav Arvidsson), 0–5 (29.10) Hannes Wenell (Elias Holmberg, Jesper Broeng), 0–6 (30.24) Isak Jonsson (Johannes Jämsén, Sebastian Falk), 1–6 (33.35) Erik Stenbacka (Simon Boman), 1–7 (39.05) Amill Andersson.

Tredje perioden: 1–8 (56.31) Sebastian Falk (Isak Jonsson, Gustav Karlsson).

Nästa match:

Sollentuna: Örnsköldsvik Hockey, borta, 11 oktober

Lindlöven: Kiruna IF, hemma, 11 oktober